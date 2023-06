Sector maderero tendría un atraso en tecnología

La Península de Yucatán es la cuarta región que más produce madera en el país, pero también la más atrasada en tecnología y procesos para aprovecharla, lo cual le resta rentabilidad, indicó Edgardo Martínez Duarte, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Maderera en Yucatán (Canainma).

“Somos un lugar rico en este recurso natural, lamentablemente nos falta mucho la tecnificación. Estamos muy atrasados en comparación con otras entidades, casi siempre tenemos que mandar nuestro producto a otros Estados para procesarlo, para secar la madera y poder trabajarla, y eso nos hace ser menos competitivos”, añadió Martínez Duarte.

El líder de los madereros en la región comentó que como parte del proceso, la madera se debe “estufar” y secar, pero no hay el equipo suficiente para hacerlo en el estado, por ello tienen que recurrir a otras entidades donde se cuenta con el equipo, pero al hacerlo se pierde alrededor del 10% de la competitividad.

Problemas

“En la región somos alrededor de 2,236 procesadores de madera, sobre todo de Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Somos muy ricos en madera, pero de todos estos si acaso unos 100 se puede decir que son industrias grandes”, señaló. “Tenemos un grave rezago en la tecnificación”, lamentó.

Martínez Duarte manifestó que en la región la mayoría del sector maderero trabaja de forma muy artesanal, lo que hace perder muchas oportunidades para su comercialización. “Perdemos mucha competitividad, nos deja en desventaja frente a otros del país”, lamentó .

“Todos los días llegan a Yucatán importantes inversiones que crean oportunidades para todos, pero si no estamos listos y no contamos con la mejor tecnología y las mejores prácticas, corremos el riesgo de no aprovechar esta ola de inversiones y dejaremos que proveedores de otros estados nos coman el mandado”, remarcó.

El empresario comentó que ante esta problemática, en la Canainma Sureste ya se toman acciones, y por ello el próximo 2 de julio comenzarán con el proceso de certificación por medio del Distintivo de “Calidad Compromiso y Confiabilidad 2024”, con el cual mejorarán las competencias de las empresas del sector.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

“Además, este proceso ayudará a clarificar y determinar el origen de las maderas que trabajamos, y de esa manera combatir la piratería y el tráfico ilegal de maderas”, afirmó.