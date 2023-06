Alcalde de Tizimín acusa a “morenos” de las críticas por un encuentro

TIZIMÍN.— El alcalde panista Pedro Couoh Suaste calificó como una “coincidencia política” el encuentro que tuvo con el exedil priista Mario González González el pasado fin de semana en el casino ganadero.

Al presidente municipal se le preguntó si tiene lazos de amistad amistad con González González a lo que respondió: “Yo no diría que exista una amistad, simplemente hay una coincidencia en una propuesta política”.

“No tenemos que ser amigos si coincidimos en una propuesta, me parece que es válido reunirse con cualquiera que coincida con lo que nosotros estamos proponiendo”.

Según el alcalde, el fin es evitar lo que consideran que es una “destrucción total” del país y que “está haciendo Morena en este momento”.

Dijo que para “los morenos” es más que claro que pueden tomar a cualquier persona que venga del PRI por encima de sus propios derechos de quienes iniciaron el movimiento.

“Eso inclusive no les causa problema, no se erizan, pero si me ven a mí compartir un evento político con el exalcalde, entonces sí hablan de humillación”.

Couoh Suaste dijo que son los morenistas quienes están golpeando y criticando ese encuentro con el priista con quien tiene diferencias

“Claro que las tengo, pero al parecer tenemos coincidencias políticas”.

En cuanto al proceso legal que inició el año pasado contra González González y Reyes Aguiñaga Medina, quien fuera exalcalde interino, por el desvío millonario de recursos públicos tras la omisión del pago de 7 millones de pesos al Sistema de Administración Tributaria (SAT), dijo que le corresponde resolver a la Fiscalía General de la República.

“Se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República, ratificamos la denuncia y ahora le corresponde a la fiscalía correr los trámites y en su caso citarnos para declarar sobre el tema

“Cuando la Fiscalía nos cite iremos y aportaremos las pruebas que considere no hayamos aportado, porque al momento de presentar la denuncia se entregaron también las pruebas.

“Entendamos que la Fiscalía General de la República, se toma mucho tiempo”, expresa.

En cuanto al adeudo pendiente con el SAT dijo que ya le hizo una propuesta a Hacienda, por lo que están en vías de resolver.

“Nosotros le estamos reteniendo el ISR a los empleados y sí lo estamos pagando, por lo que en estricta teoría el SAT te debe devolver una parte de ese ISR, previo trámite

“Lo que le estamos proponiendo es que le paguemos con nuestro ISR que son varios millones de pesos, es decir que en vez que nos lo devuelvan, mejor que lo descuenten”, expresa.— WENDY UCÁN CHAN