Sin luz un día y medio en Valladolid; les dan excusas

VALLADOLID.— Unas 50 familias de la colonia San Carlos y de los fraccionamientos San Isidro I y II se quedaron sin servicio de energía eléctrica, de tal modo que sufrieron el calor que prevalece, sobre todo en las noches que no pudieron conciliar el sueño, incluyendo a los niños que según se reportó estuvieron llorando al no soportar la temperatura.

La semana pasada vecinos de la calle 38 con 49 del barrio de San Juan bloquearon una calle en protesta porque con frecuencia se quedan sin energía eléctrica, sobre todo por las noches.

En este caso, por la presión ejercida a personal de la CFE y de Alumbrado Público de la Comuna acudieron a retirar una lámpara que estaba afectando, ya que topaba con los cables de media tensión y originaba que se disparen unas cuchillas, con lo que quedó resuelto el desperfecto.

Cuchillas disparadas

Los vecinos de la colonia San Carlos, expusieron que el lunes por la noche, alrededor de las 11, se suspendió el suministro de la energía eléctrica, al parecer porque las cuchillas de un transformador cercano se dispararon.

Los vecinos acudieron a las oficinas de la CFE esa misma noche, pero les argumentaron que no los podían atender porque no había personal de guardia hasta esa hora, que hasta las nueve de la noche había una pareja de trabajadores para atender emergencias pero a la hora que ellos acudieron ya se habían retirado.

Los vecinos acudieron de nuevo anteayer martes, pero les argumentaron que tenían que reunir firmas para demostrar que efectivamente no tenían corriente, lo cual enojó a los usuarios, pues consideraron que no es posible que no los quieran atender.

Un problema similar reportaron vecinos de los fraccionamientos “San Isidro I y II. En este caso no sabían lo que estaba pasando, pero tuvieron que pasar la noche del martes sin el servicio, soportando el calor.

Las familias tuvieron que salir a las puertas de sus casas para pasar la noche, ya que no podían conciliar el sueño. Fue hasta ayer miércoles que los trabajadores de la CFE acudieron a los dos sectores para reparar los desperfectos, es decir, estuvieron sin energía eléctrica un día y medio

Los afectados comentaron que no es posible que justo ahora que hay mucho calor ocurran este tipo de situaciones y que la CFE no les responda cuando más lo necesitan, pero cuando los usuarios no pagan su consumo de corriente a tiempo, enseguida les cortan el suministro.

El martes por la noche también hubo una suspensión momentánea en la calle 14 del fraccionamiento Flor Campestre, pero en este caso solo duró unos cinco minutos.

Sin embargo, en este sector, de manera constante se suspende por minutos el suministro de energía eléctrica, y al menos por ahora no se tiene reporte que se haya quemado algún aparato electrodoméstico.— Juan Antonio Osorio