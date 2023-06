Familia de motociclista fallecido en persecución acusa que le identificó a través de fotografías

PROGRESO.— Los familiares de Fernando de los Santos Santana, muerto tras presunta persecución policiaca en calles del poniente de la ciudad, señalan que el cuerpo de su pariente no lo han visto, las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) y en el Servicio Médico Forense (Semefo) no les permiten verlo y se niegan a entregarlo.

Érika Flores de los Santos, prima de Fernando, explica que identificó el cadáver por medio de unas fotografías que le enseñaron en el Semefo, pues no le han mostrado el cuerpo, así que al principio dudó que sea su pariente, pues la foto de su rostro no se le hizo conocido, “se le veía muy oscuro, negro, no le hallaba parecido y expresé que no era él.

“Pero entonces me acordé que mi primo tiene dos tatuajes, en la muñeca derecha tiene una figura de la Santa Muerte y en la izquierda, una serpiente, ya no tuve dudas que se trataba de Fernando”, continúa en su relato.

La mujer también narra detalles del caso desde la fatal noche del domingo 11 pasado, día del accidente.

Fernando viajaba en una moto, le acompañaba una mujer, y precisa que no es su esposa, “debe ser una conocida, una amiga” de su pariente.

Hasta donde saben y lo que han averiguado, detalla, es que transitaban de Poniente a Oriente sobre la calle 33 rumbo al centro y fue en el cruce con la 114 donde la moto fue interceptada por una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la chocaron y por el golpe se impactó contra un poste.

“No sabemos el motivo de la persecución policiaca que resultó fatal, pues no nos han proporcionado el resultado de las investigaciones, el peritaje, no hay nada oficial, las autoridades encargadas de hacer justicia ocultan la verdad”, continúa.

Versiones sobre el caso Fernando de los Santos: ¿Fatal accidente?

De acuerdo con las averiguaciones que los parientes de Fernando han realizado, luego que la moto se impactó contra un poste, hay versiones que a su primo lo atropellaron por la unidad policiaca, que le pasaron encima las llantas y eso le causó heridas internas que resultaron mortales, lo abordaron con vida en una ambulancia y lo llevaron al hospital O’Horán, pero llegó muerto.

“Nunca estuvo en terapia intensiva como se les dijo al principio”.

Enterada del funesto caso, Érika Flores acudió al hospital donde preguntó en Urgencias, no le dieron informes, hasta que una trabajadora social muy amable la atendió, buscó en los registros y halló que en la madrugada del lunes, como a las 01:30 horas ingresó una ambulancia con una persona que había muerto en el trayecto, así que no lo hospitalizaron.

El cuerpo lo enviaron al Semefo porque estaba en calidad de desconocido, así que se trasladó a la morgue donde ella pidió ver el cuerpo, pero se lo negaron y tampoco se los han entregado, lo que les causa muchas dudas.

Más sospechas sobre la policía de Progreso

De acuerdo con la entrevistada, además, no tienen el certificado de defunción ni el de la autopsia, así que ya solicitaron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) e interpondrán denuncia ante la FGE por presunto homicidio.

Piden que se aclare el caso, se castigue a los policías culpables y les entregue el cuerpo de Fernando para velarlo y darle sepultura en este puerto, precisa Érika Flores, originaria de Acapulco, Guerrero, radicada en la comisaría de Flamboyanes.