Industria pesquera en crisis

PROGRESO.— La industria pesquera en general se encuentra en crisis, situación que los mismos empresarios pesqueros, pescadores, armadores y comerciantes califican como peor que durante la época dura de la pandemia del Covid-19, cuando cerraron restaurantes, hoteles y zonas turísticas, que propiciaron baja en el consumo de pescado, pulpo y langosta.

Hay cero exportaciones a Europa, los países del Viejo Mundo que por años han sido clientes del pulpo yucateco, siguen sin reaccionar, desde la temporada pasada de pulpo 2022 que fue de agosto a diciembre del año pasado, es parte del incierto panorama que experimenta el sector pesquero en el primer semestre de 2023.

La crisis en el sector pesquero engloba desde cero ventas a Europa, bajas ventas a Estados Unidos y el mercado nacional, bajos volúmenes de captura de mero, negrillo y otras especies de escama tanto en la pesca ribereña como en los barcos de la flota mayor, desplome de los precios hasta de cien pesos, lo que hace incosteable la actividad.

Ante ese panorama de crisis que se refleja en la economía de cientos de familias de pescadores, a menos de dos semanas que arranque la temporada de captura de langosta que inicia el sábado 1 de julio y también a casi mes y medio del inicio de la pesca de pulpo que abre el martes 1 de agosto, la mayoría de los barcos de la flota mayor están amarrados en los muelles de Yucalpetén, así como cientos de lanchas ribereñas arrumbadas en los refugios pesqueros y en las playas.

De los 600 barcos que conforman la flota mayor con base en el puerto de abrigo de Yucalpetén, solo unos 100 están trabajando, la mayoría de los armadores decidieron amarrarlos pues los viajes de pesca de mero no fueron redituables.

El armador Oswaldo Esquivel Dorantes, conocido como “Malhecho”, el cooperativista Claudio Manzanero Rubio, el comerciante de especies marinas y dueño de lanchas Gaspar Solís Rangel “Ratón”, con base en “La Caleta”, los ribereños José Acosta Azueta, José Eduardo López Coral, así como pacotilleros señalan que la industria pesquera atraviesa por difícil y crítica situación.

Víctor Zacarías Solís, delegado de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca) y el empresario Manuel Sánchez González, confirman que el sector pesquero experimenta la peor crisis nunca antes vista. “Está caótica la situación, no hay recursos económicos, la flota pesquera la están amarrando los armadores por incosteable las salidas”, remarca Víctor Zacaríás.

Manuel Sánchez señala que la crisis en el sector pesquero es dramática, una situación que ni en la pandemia del Covid-19 se vivió cuando cerraron restaurantes y hoteles en el mundo.

Ana María Frías Salazar, presidenta de la Federación de Cooperativas Pesqueras, Acuícolas, Turísticas y Artesanales de Yucatán, señala que el demoledor golpe a la industria pesquera es la imparable pesca furtiva, es lo más negativo y lo que más le causa daño a la industria pesquera que contribuye a que se agudice la crisis, que se espera superar cuando inicie la temporada de langosta el próximo sábado 1 de julio, aunque los precios cerraron bajos en la temporada pasada, se pagó en promedio a $600 el kilo, cuando antes alcanzó hasta los mil pesos por kilo.

De acuerdo con la información de los entrevistados, cientos de pescadores están inactivos como consecuencia al amarrar los barcos y las lanchas ribereñas, los hombres de mar se emplean en otros oficios para obtener recursos para las familias.

Los volúmenes de captura bajaron: barcos retornan con promedio de 1,000 kilos de mero, unos con 700, más otras especies como el coronado y cubera, especies que se paga a $60 el kilo. El mero rojo se cotiza a $120, antes se pagaba a $220 el kilo; el negrillo, de $280, se está pagando a $140 desde hace varias semanas, llegó a alcanzar precio récord de $340 el kilo por la demanda que tuvo. El canané, pargo y rubia también se desplomaron, se paga a $75 el kilo, antes era el doble.

Hay otras especies que tampoco tienen buen precio y los pescadores pasan apuros para venderlo cuando traen buenos volúmenes como el caso del cazón que se paga de $15 a $20 el kilo, hay quienes logran venderlo a $30. Hay barcos que traen cubera y coronado, se les paga a $60, antes de la crisis se pagaba de $80 y hasta los $100, pero debido a que no hay mercado para su comercialización, los precios están desplomados y como consecuencia del desplome de precios, los viajes de los barcos son incosteables, hay pérdidas y entonces los armadores los amarran en los muelles.

Otro factor que también afecta la pesca es la paridad del peso mexicano con el dólar, la moneda mexicana ha ganado terreno y la divisa extranjera disminuye, el producto pesquero no aumenta el precio en dólares, sin embargo las ventas están desplomadas en Estados Unidos y hay cero exportaciones a Europa.

Lo más grave, comentan los pescadores, lo que sería el acabose para la industria pesquera y pega muy fuerte, es la pesca furtiva sobre todo de pulpo y langosta, que es imparable, se pesca durante todo el año.

En el caso del molusco, dicen los empresarios consultados, en la temporada pasada (del 1 de agosto al 15 de diciembre) compraron el kilo a $153, más la maquila, procesamiento y congelación para su conservación, electricidad entre otros costos y gastos, el kilo cuesta en promedio a $180 en las congeladoras.

Los furtivos venden el kilo de pulpo a $130, con ese precio inundan el mercado nacional y los clientes habituales ya no compran el producto a las congeladoras, no pueden competir con la pesca y comercio ilegal del molusco, que traería graves consecuencia en la temporada que inicia en agosto, no tendría buen precio, podría no haber mucho pulpo y los más afectados serán los pescadores.

Debido a que pocos barcos están trabajando en la pesca de mero, las fábricas de hielo no están trabajando al 100 por ciento de su capacidad, pues no hay demanda del producto, solo laboran de dos a tres días a la semana para mantener activos los equipos y no se dañen por falta de uso.

Las congeladoras hasta el momento mantienen a su personal, no los despiden y tampoco hay recortes de empleados, pues de hacerlo agravaría la situación y habría más desempleo, así que los empleados toman cursos de capacitación, buenas prácticas de higiene, dan mantenimiento a las instalaciones para mantenerlos ocupados y se les pague sus sueldos que tampoco han sido recortados.— GABINO TZEC VALLE