Llamados al alcalde de Motul

MOTUL.— Vecinos de esta ciudad, vía redes sociales, pidieron al alcalde Roger Aguilar Arroyo atender el caso de un tabasqueño que invadió una casa abandonada de la calle 26 con 37 y permite que un perro pitbull negro ataque y lesione a canes y hasta a personas que defienden a sus mascotas.

“Tengan mucho cuidado con sus niños y sus mascotas; hay un chavo que se ve que tiene problemas mentales o se droga y anda paseando dos perros, uno café y un pitbull negro; el negro es muy agresivo y el dueño permite que se pegue a las rejas a atacar”, posteó Sandy Estefani Méndez Pool en Facebook a las 11:03 p.m. del miércoles 14.

“Yo vivo en la calle 26 entre 33 y 35, no era la primera vez que lo veía hacer lo mismo en otras calles; mi perro no estaba en la calle, estaba adentro de mi casa”, añadió la vecina, cuyo can fue mordido en la nariz y ella, en las manos por defenderlo.

En los comentarios, Yara Ruiz Peraza publicó, con una foto de su perro con el torso vendado y la pata delantera derecha herida, que “son dueños irresponsables; a mi pequeño lo atacaron hace unos días también, y le desgarraron todo el músculo del brazo; él sufriendo y la gastadera con el veterinario”.

Rebe Pol, también en los comentarios, escribió: “Sr. presidente Roger Aguilar que mande policías (y) encarcelen (a) ese loco”.

Dida Carpool, a su vez, aconsejó que “si ya saben donde vive, que le pongan una demanda (penal)”.

SP Flory, en su cuenta de Facebook, publicó el viernes 16: “Sr. presidente Roger Aguilar, por favor (atienda el caso), días antes fue un perrito dentro de su casa; ahora deja a otro mal herido y una persona que por salvar a ese perrito la deja así (lesionada), ¿qué van a esperar, que mate a un niño o a otra persona? Ya se les avisó tanto a policías como al 911 por otros sucesos (similares)”.

Brayan Sánchez narró que el tabasqueño invadió una casa y los dueños de ésta fueron a pedirle que desaloje el predio, pero no lo hizo, sino metió a más personas a dormir ahí, y en el transcurso de la semana pasada apareció con ese perro negro.

"El señor se pone a media calle burlándose de la gente o sale a las calles a vender cosas robadas. Es uno chaparro que anda con una colita", dijo.