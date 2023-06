Tras dos años de carencias, inician un paro laboral en Progreso

PROGRESO.— Ayer martes a las 7:05 de la mañana, los médicos, enfermeros y trabajadores administrativos salieron a la puerta principal del Centro de Salud con Servicios Ampliados, ubicado en la calle 37 de la colonia Nueva Yucalpetén en este puerto, e iniciaron un paro laboral para exigir “condiciones dignas para trabajar”.

Dijeron que desde hace dos años reportan a la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY, a cargo de Mauricio Sauri Vivas) que no funcionan los ventiladores y el clima artificial del edificio, que ahora es un horno por la ola de calor; que las recetas no se pueden surtir porque no hay medicinas y que carecen de mobiliario y equipos para atender a los pacientes.

Por la protesta, no atendieron a unas 100 personas que llegaron desde las 4 o 5 a.m. y esperaban por consultas, análisis clínicos u otros servicios de salud.

Entre ellas había personas mayores, embarazadas o en sillas de ruedas que, en su mayoría, llegaron, en autobuses públicos.

El médico general Arturo Quezada Domínguez les dijo que iniciaban el paro laboral por los problemas que llevan años sin ser atendidos.

Indicó que en la actual ola de calor, los trabajadores y pacientes corren peligro por la falta de clima artificial en el edificio, sobre todo las personas embarazadas, con discapacidad y mayores de 60 años de edad.

Precisó que ayer solo atenderían casos de urgencias, y reprogramarán las consultas luego que SSY solucione las demandas laborales.

Las protestas de las personas que esperaban no se hicieron esperar. Dijeron que los comprenden y apoyan, pero debieron poner avisos en la clínica para que no fueran a perder el día, y que muchos necesitan consultar para control de diabetes, presión arterial o embarazo.

A las 8:35 de la mañana llegó un jurídico de la SSY, se reunió con los trabajadores y les informó que la empresa Casmar reparará el servicio de aire acondicionado.

Rudy Coronado Góngora, delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (Sntsa) Sección 67, afirmó que las peticiones fueron escuchadas ayer, y se dio un plazo de 48 horas para que solucionen los problemas y atiendan las demandas.

El paro continúa, no hay consultas médicas ni laboratorio, solo se atiende casos de urgencias; el jueves (por mañana) a las 12 debe estar todo arreglado y entonces se reanudará el servicio, dijo.

Informó que este Centro de Salud atiende a unas 200 personas al día.

Nace en un “horno”

Destacó que hace unos días se atendió un parto complicado en el que nació una bebé de seis meses de gestación, la ambulancia tardó media hora en llegar y se tuvo que esperar en el edificio sin clima artificial.

Explicó que en la clínica trabajan 110 personas y hacen el paro de labores porque desde hace más de dos años el sistema central del aire acondicionado se echó a perder y aún no lo reparan.

Narró que desde hace tres semanas tampoco funciona el clima en el área de urgencias y de observación, donde los pacientes graves llegan y permanecen hasta que los estabilizan.

Afirmó que el director y la administradora de la clínica (Ramsés Moguel Méndez y Karina Cobos Villanueva, respectivamente) hicieron gestiones para que reparen los equipos, pero les contestaron que “hay que esperar y esperar”.

Añadió que en los últimos 15 días la ola de calor estuvo fuerte y “los compañeros de consulta externa y urgencias estaban muy molestos porque es imposible trabajar de esa manera, no solo por nosotros, sino también por las persona de la tercera edad, niños, pacientes crónicos con diabetes, hipertensos...

“Imagínense esperar dos horas sin aire acondicionado y ser paciente hipertenso, así que es obvio que se sientan peor”, expresó.

Vacunas en riesgo

No tienen clima los seis consultorios, ni donde se realizan las pruebas para detectar cáncer de mama, ni el área de vacunas, que es un lugar muy especial donde debe haber una temperatura adecuada para que no se dañen, pero son más de dos años que no hay aire acondicionado, destacó.

Sobre la carencia de medicamentos, señaló que es un asunto general, no solo ocurre en esta clínica.

Lo más grave es estar encerrados en un edificio con calor insoportable que afecta también a los usuarios, enfatizó.— Gabino Tzec Valle