Ciudad limpia: el legado que quiere dejar Zacarías

PROGRESO.— Al dar la mañana del lunes el banderazo del programa Limpiemos Progreso, ante un centenar de trabajadores municipales del Programa de Empleo Temporal (PET), el alcalde Julián Zacarías Curi, señaló que mantener limpia la ciudad y sus comisarías es tarea de habitantes y visitantes, y no se puede estar tirando bolsas de basura en las calles ni colocar botes para que los vecinos los llenen de desperdicios.

El alcalde, en su mensaje, se describió como una persona extremadamente ordenada, obsesionada con la limpieza y que el legado que quiere dejar a los ciudadanos al concluir la administración es una ciudad limpia.

Limpiemos Progreso es un programa de empleo temporal en el que se contratan a 100 trabajadores , hombres y mujeres de la ciudad y sus comisarías que trabajarán durante tres meses en labores de limpieza para mantener saneado el municipio, trabajos que se harán en plenas vacaciones.

Los 100 hombres y mujeres se suman a los 90 que trabajan en tareas de Desarrollo Urbano.

Ante los hombres del PET, a quienes se les entregó equipos y uniformes, el alcalde les dijo que prestaran mucha atención en lo que iba a decir, que no precisamente era para las 100 personas que se encontraban en el evento realizado en los bajos del palacio municipal, que su mensaje estaba dirigido para todos los habitantes y visitantes.

Subrayó que desde el primer día de su gestión han realizado muchas acciones que han dado “extraordinarios resultados, contundentes” en pro del medio ambiente y la limpieza.

Recordó la creación de Prolimpia, luego la Policía Ecológica que ha dado buenos resultados, después la certificación de las playas Blue Flag, con 33 criterios de calidad que mantienen a las playas de calidad en óptimas condiciones.

Se creó el PET, que es una herramienta que ayuda a muchas familias, agregó, y “quiero que sepan que Progreso es bonito, que están llegando las inversiones y muchísima gente y confía en lo que está pasando en nuestra sociedad y también quiero decirles que soy una persona dedicada, extremadamente ordenada y obsesionada con la limpieza y me causa conflicto que prácticamente a un año que concluya la administración, el legado que quiero dejar a mis conciudadanos aparte del mucho trabajo que se ha hecho con la ayuda de los progreseños, es dejar una ciudad limpia”.

“Es aquí donde les quiero preguntar a los progreseños ¿como autoridades, qué no hemos hecho?, barremos las calles, el polvo, las calles no son un depósito de basura, queremos lo menor, calles, parques, campos, pero si como sociedad no trabajamos juntos para tener el mejor Progreso de todos los tiempos, va a ser difícil y quiero que sepan que cuatro años y medio la ciudad la estamos limpiando con unas 180 personas, a los que se suman los 100 del PET de hoy para mantener limpia la ciudad”.

El alcalde calificó de héroes a los trabajadores de limpieza y que los que están mal son los que ensucian la ciudad, los que están bien son los que lo limpian, lo que quieren lo mejor para la ciudad y la recompensa es el reconocimiento y el respeto de la sociedad. Es increíble que la gente no cuide la puerta de su casa y que su basura la tire en el piso.

“Ya se tienen calles, parques, campos, hasta un museo, lo que falta es que se pongan las pilas y que a Progreso lo tienen que cuidar entre todos” .— GABINO TZEC VALLE