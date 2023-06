Jornada de accidentes en carreteras de Yucatán: volcaduras y choques

YUCATÁN.- Una jornada de accidentes vehiculares tuvo lugar el jueves en diversos municipios de Yucatán, entre los que destacan Tekax, Dzilam Bravo y Seyé.

No llega por su hija a la escuela

En Tekax, un vehiculo del Gobierno del Yucatán, del sector de vectores, iba en sentido contrario cuando impactó con una motocicleta conducida por Raymunda Chulin, quien tuvo que ser trasladada al hospital general, debido a un sangrado en su nariz y otros golpes que sufrió.

La mujer ya no llegó a buscar a su hija a la escuela, tras el accidente registrado al mediodía en la calle 45 por 64, de la Colonia San Francisco.

Aspectos del vehículo del Gobierno de Yucatán y su impacto con una motocicleta. Foto de Julio César Caamal

Segun testigos la señora iba sobre la Calle 45 de poniente a Oriente con preferencia de paso, cuando al llegar sobre la calle 64 salió en sentido contrario de Sur a Norte la camioneta ranger de doble.

Volcadura de un camión

En Dzilam Bravo, un camión de una empresa refresquera terminó volcado, luego que estallará uno de sus neumáticos y el conductor perdió el control del vehículo.

Los hechos se registraron la tarde del jueves en la carretera Dzilam de Bravo- Dzilam González, a la altura del sitio conocido como "El Tajo". Datos recabados señalan que el conductor del camión circulaba con dirección al Norte con destino a Dzilam Bravo para entregar el producto en las tiendas.

Aspectos de la volcadura de un camión. Foto de Mauricio Can

No obstante, en el camino perdió una de sus llantas, lo que hizo que el conductor maniobrara hasta salirse de la vía de rodamiento.

Tras salirse de la carretera el camión volcó sobre su costado izquierdo derrapando varios metros para quedar dentro la maleza y toda la carga de refrescos quedó regada en el área.

Varios testigos ayudaron al conductor y su ayudante a salir del vehículo volcado, en tanto agentes de la Policía Municipal de Dzilam de Bravo llegaron al lugar para el deslinde de responsabilidades.

Pastel para el susto en Seyé

Finalmente en Seyé, una mala maniobra al incorporarse intempestivamente al carril de circulación ocasionó que un automóvil colisione contra otro vehículo con preferencia. No contaba con seguro vehicular.

De acuerdo con la información, el coductor de un automóvil Renault, chocó contra un Nissan gris, cuando quiso incorporarse al retorno ubicado en el kilómetro 27 de la carretera Mérida – Cancún, justo a la entrada de Seyé.

Al parecer, el compacto en donde viajaban varias personas, se incorporó de manera intempestiva al carril de circulación para acceder al retorno e impactó en su costado derecho al Nissan que transitaba de Poniente a Oriente sobre la citada vía.

Afortunadamente sólo se registraron daños materiales a pesar de que en el Nissan también viajaban varias personas.

No obstante, el presunto responsable no contaba con seguro, por o que afectará económicamente a su propietario. Los afectados en un choque sacaron un pastel para compartir. Foto de Mauricio Can

Por su parte, los otros involucrados incluso tomaron las cosas con calma y hasta sacaron un pastel que llevaban consigo y lo compartieron con policías estatales y de Seyé que llegaron al lugar para tomar conocimiento del caso.- JULIO CESAR CAAMAL// MAURICIO CAN TEC