Otra vez piratas modernos asaltan embarcaciones de Chicxulub Puerto

PROGRESO.- A 70 días que a punta de escopeta una banda de encapuchados asaltó cinco lanchas sardineras frente las costas de Chicxulub y los despojaron de sus motores fuera de borda, durante la noche de ayer miércoles otras dos embarcaciones ribereñas dedicadas a la pesca de sardina fueron asaltadas por la misma banda de piratas modernos.

Los asaltos en alta mar, comentan los pescadores es consecuencia de la falta de vigilancia marina, tanto de la Armada de México que no patrullan las costas porque al parecer no cuentan con embarcaciones y también porque la lanchas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) destacadas bajo el puente de Yucalpeten, no salen a patrullar y eso lo saben los bandidos marinos.

Las lanchas asaltadas entre las 10:30 y 11:30 de la noche del miércoles son la “Amir” y la “Luciana I”, de a 26 pies de eslora se encontraban fondeadas a unas cuatro millas al norte de este puerto, por la zona que conocen como “Isla Cervera”, inmediaciones de la terminal remota.

Las dos embarcaciones tienen su base en el muelle de La Caleta, donde también tienen su sede las cinco lanchas asaltadas el 13 de abril frente las costas de Chicxulub por una banda de asaltantes, que los despojó de sus motores de fuera de borda y los dejó a la deriva.

Cinco son los asaltantes que a bordo de una lancha grande de unos 29 pies, que los pescadores conocen como lanchón por su dimensión, escopetas y machetes en mano, se aproximaron primero a la “Amir” en el que estaban los ribereños conocidos como “Chencha” y “Zurgorras”, con insultos y amenazas de dispararles y matarlos, les dijeron que se tiren en el piso de la lancha.

En menos de 15 minutos los asaltantes que estaban encapuchados, quitaron el motor fuera de bordo marca Yamaha de 60 caballos de fuerza, tipo ecológico, se llevaron el bidón de gasolina, más los celulares de los dos pescadores y les advirtieron que no los miraran “porque si lo hacen aquí se quedan bien tiesos”.

Ante la amenaza los dos sardineros, esperaron unos 10 minutos hasta que ya estuvieron seguros que los asaltantes se habían ido y se levantaron, pasaron la noche en vela, las redes los tenían depositado en el mar, esperaron que amaneciera, subieron sus redes con producto, pasó una lancha también con base en La Caleta, contaron lo ocurrido y los remolcaron al puerto.

La segunda lancha asaltada , la “Luciana I”, los piratas encapuchados no les pudieron robar el motor fuera de borda debido a que esta bien asegurado con tornillos, así que solo pudieron llevarse el bidón con gasolina, celulares de los pescadores Eugenio Sosa Cobos, de 47 años de edad y de su hijo Alejandro Sosa González, de 24 años.

Padre e hijo estaban también por la zona de “Isla Cervera” cuando llegó la lancha pirata con cinco encapuchados, Eugenio intentó poner en marcha el motor fuera de borda marca Zuzuki de 90 caballos de fuerza, pero uno de los asaltantes con escopeta en mano le dijo “perate, parate, si te mueves no lo cuentas''.

Los bandidos tenían escopetas y machetes, estaban encapuchados, obligaron a papá e hijo a tirarse al piso de la lancha e intentaron quitar el motor fuera de borda, pero como no pudieron, entonces solo se llevaron los celulares y el bidón con gasolina, los dejaron a la deriva.

A las 5:30 de la mañana de este jueves, al pasar una lancha sardinera los asaltados pidieron ayuda, les prestaron un celular y avisaron a los dueños de la “Luciana I”, arribaron a La Caleta a las 7 horas, remolcados por otra embarcación.