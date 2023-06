Sale de su casa y cae muerto junto a su camioneta en Valladolid

VALLADOLID.- Una tragedia se registró este viernes a un lado del lienzo charro “Los Gavilanes”, pues de manera repentina una persona identificada como Luis Canché Uicab cayó muerto en la calle 56 entre 31 y 33.

Todo parece indicar que Luis sufrió un infarto fulminante, aunque vecinos afirmaron que se debió a un "golpe de calor".

En el lugar se averiguó que Canché Uicab salió de su casa y caminó hacia su camioneta, que estaba estacionada frente a su predio, pero al intentar abrir la puerta se sintió mal y cayó sobre la carpeta asfáltica.

Sus familiares, al ver que no entraba de nuevo, salieron qué estaba pasando y lo encontraron tirado sobre el pavimento.

A pesar de que lo intentaron reanimar ya no fue posible, pues ya no contaba con vida, lo que derivó en una crisis nerviosa de sus familiares, quienes no creían lo que estaba pasando.

Una de sus hijas llegó al lugar a bordo de su moto y se soltó a llorar, pues no creía lo el cuadro que estaba frente a ella, donde sus familiares la trataron de tranquilizar y la metieron a la casa.

¿Muerte ocasionada por "golpe de calor"?

Trascendió que el ahora occiso tenía problemas del corazón, pero algunos vecinos comentaron que probablemente le dio un "golpe de calor" y eso ocasionó el infarto.

Policías cerraron la calle al tránsito vehicular, en tanto llegaba personal de la Fiscalía, peritos y médico forense para realizar las diligencias de ley para el levantamiento del cuerpo que quedó en la carpeta asfáltica, junto a la camioneta.