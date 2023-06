Exalcalde y extesorero de Yucatán, exonerados de pago millonario por desvío

VALLADOLID.-El Tribunal Federal de Justicia Administrativa exoneró del pago de $7 millones al exalcalde Roger Alcocer García y al ex tesorero Arturo Esquivel Palomo, por un presunto desvío de recursos que denunció en su momento la Auditoría Superior de la Federación. La acusación fue que durante la administración que encabezaron, 2012-2015, no construyeron la Plaza de la Jarana en terrenos de la exestación del tren, misma que al finalizar su administración reportaron como terminada.

¿De qué se acusa al exalcalde de Valladolid?

El ex alcalde Alcocer García y el extesorero enfrentan desde 2015 un proceso penal a consecuencia de la denuncia que presentó en su momento la exalcaldesa del partido Morena, Alpha Tavera Escalante, inicialmente por un monto de $26 millones, debido a que no concluyeron cuatro obras con recursos federales, como lo son la Plaza de la Jarana, el Museo del Tren, una biblioteca y la terminación de una unidad deportiva por el rumbo del Conalep. Las tres primeras obras están ubicadas en los terrenos de la exestación.

De la denuncia penal que se puso en la Fiscalía General de la República (FGR), en su momento se dictó sentencia por un monto de $3.2 millones que tenían que pagar los ex funcionarios, pero debido las multas, recargos e intereses, el monto llegó a $5.7 millones.

Ante esa situación los ex funcionarios promovieron un amparo, que las autoridades federales aún no resuelven. Incluso de acuerdo con datos obtenidos, será hasta el próximo año que la autoridad federal resuelva sobre esta denuncia penal.

¿En qué va el proceso en contra de Roger Alcocer?

De manera paralela la Auditoría Superior de la Federación (ASF) promovió otro proceso administrativo en contra de los dos exfuncionarios, pero en su carpeta solo incluyó la no conclusión de la Plaza de la Jarana y la unidad deportiva. No se sabe el motivo por el cual no incluyeron las otras dos obras.

En su momento, la ASF exigió la devolución de $7 millones y dio un plazo determinado para que los exfuncionarios devuelvan el dinero, pero tanto Alcocer García como Esquivel Palomo también promovieron medidas para su defensa a través de sus abogados.

Desde la exigencia de pago de los casi $7 millones ya han pasado poco más de un año, tiempo durante el cual se han enfrascado en procesos jurídicos, por lo que hace unos días; de acuerdo con los datos obtenidos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa los exoneró del proceso administrativo que les inició la ASF.

Exalcalde de Yucatán, con proceso pendiente

Esta resolución, según se averiguó, es definitiva, de tal modo que no hay manera que la ASF inicie otro proceso, por lo tanto los exfuncionarios le han ganado la batalla jurídica a la Auditoría, pero aún está pendiente el otro proceso penal.

Los abogados de los dos exfuncionarios están siguiendo similar proceso en la parte penal, por lo que se espera que el próximo año obtengan los mismos resultados y así desligarse del asunto que han seguido durante ocho años y que hasta ahora no se ha procedido en contra de nadie, pues a ninguno de los dos exfuncionarios involucrados se les ha sancionado.-Juan Antonio Osorio