Jóvenes conocen los peligros de consumir drogas en Tzucacab

TZUCACAB.— Con un rally concluyó el programa de actividades encaminadas a la prevención de adicciones, por medio del cual los estudiantes del CBTA 118, extensión Tzucacab, conocieron las diferentes drogas, sus efectos y sus graves consecuencias entre los consumidores.

La actividad se realizó ayer en la mañana en los domos dobles del parque principal de esta villa, en donde los estudiantes respondieron preguntas y participaron en retos, como parte de la retroalimentación respecto a los temas tratados durante este programa.

Las preguntas que se realizaron fueron respecto a medicamentos controlados.

Los integrantes de Prevención de Adicciones del Ayuntamiento, a cargo de la psicóloga Eneida Mukul Monforte, y el personal docente de la escuela, apoyaron en la realización de los eventos.

Eneida Mukul felicitó a los alumnos del sexto semestre del plantel, quienes, dijo, tuvieron una coordinación muy buena para esta actividad.

Asimismo, dijo que en esta estrategia vieron cómo se van rompiendo estereotipos, patrones, se fomenta el talento, además que se divierten, por lo que “los maestros deben sentirse orgullosos de los estudiantes”.

“Todos los alumnos tienen potenciales, les pido que no duden de sus habilidades”, señaló.

“Respecto a las adicciones, antes de consumir algo piensen en las consecuencias y no lo hagan, si lo están haciendo, déjenlo. Recuerden: un amigo no te ofrece algo que te hace daño y si lo hace no es tu amigo”.

La maestra Denisse Ceballos Rodríguez agradeció al departamento de Salud Mental del Ayuntamiento por estas actividades.

“La droga te hará un momento sentirte bien, pero después vienen las consecuencias”, expresó.

“Si lo necesitan, no duden, pueden acudir de manera anónima a solicitar ayuda con el departamento de Salud con Eneida”.

La regidora Lorena Márquez Díaz, del mismo departamento, agradeció a los estudiantes por su participación, ya que “también se aprendió muchos de ellos”.

“Planet Youth”

En Peto, con el objetivo de prevenir las adicciones en los adolescentes y jóvenes de la población, se realizó en días pasados un taller en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento con alumnos de las escuelas secundarias de la población.

La actividad se realizó a través del programa “Planet Youth” y contó con la participación de Germán Jiménez, quien les explicó a los alumnos las consecuencias de las adicciones y los riesgos que implican.

Participaron estudiantes de las secundarias “Pilar Victoria y Victoria”, turnos matutino y vespertino, la Escuela Secundaria Técnica No. 14, la secundaria “Gaspar Antonio Xiu” y la Telesecundaria “Hermenegildo Galeana”.

El alcalde Renán Jiménez Tah informó que el programa busca prevenir las adicciones en los adolescentes y jóvenes e indicó que una manera de hacerlo es informándolos.— Martín Chac Bacab / Miguel Ángel Moo Góngora