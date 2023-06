Acto político de aspirantes: Liborio Vidal y Julián Zacarías, juntos en rancho

PROGRESO.— El secretario estatal de Educación, Liborio Vidal Aguilar, y el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, se unieron ayer para hacer campaña por la candidatura del PAN a la gubernatura.

En sus discursos en el evento político realizado en el rancho San Pedro de la colonia Benito Juárez de esta ciudad, expresaron que los dos “quieren”, en clara referencia de que buscan la gubernatura.

Ninguno de los dos mencionó al alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, otro de los aspirantes a la candidatura del PAN a gobernador, quien ha visitado el puerto e incluso asistido a un almuerzo en casa de Julián Zacarías.

El alcalde porteño y el político vallisoletano se elogiaron entre ellos.

''Juntos por Yucatán''

Liborio Vidal destacó la labor de Zacarías Curi al frente del Ayuntamiento, los trabajos que se realizan en la ciudad y comisarías, las inversiones que llegan al puerto y el turismo que ha repuntado. “Quiero felicitarte Julián por tu trabajo, tu compromiso, es la segunda oportunidad que te dio tu tierra de ser presidente municipal y no les haz fallado”, dijo.

“Ahí están los resultados. Cuando le llamé y le dije, Julián, quiero ir a Progreso, él me dijo, Liborio, vamos a estar juntos, vamos a hacerlo juntos porque queremos que siga la unidad en Progreso y en Yucatán”, dijo el titular de la Segey.

“Julián es un gran amigo, es un excelente presidente municipal y estoy seguro que quiere seguir su carrera política, tiene todo el derecho. Te lo digo de frente, acá tienes a un amigo y quiero llevarte a Valladolid, al oriente del estado”, añadió.

“La política y el poder son para servir a la gente más amolada, seguiremos caminando, primero cumpliendo como secretario de Educación y los sábados y domingos visitaremos a los amigos”, dijo.

“Sabemos que el amigo Julián quiere, el amigo Libo quiere, así que vamos por la unidad de Progreso y de Yucatán”, expresó.

Julián Zacarías dijo que no será la única vez que van a estar juntos en un evento.

“Como bien se ha dicho el amigo quiere (señalando a Liborio) , pero aquí también hay otro amigo (señalándose) que quiere, entonces evidentemente en estos tiempos si algo me ha dejado la política es la madurez y no recuerdo en otros tiempos que puedan ir juntos dos aspirantes y luego nos podamos ver con otro aspirante (no dijo su nombre) que también es amigo y que seguramente estará con nosotros pronto”, dijo el alcalde.

Resalta labor en Progreso

Observando a Vidal Aguilar, el alcalde le dijo que “Julián de te va a dar la mano y si las cosas te favorecen, ahí vamos a estar para apoyar y trabajar, pero que no duden que en Progreso se ha hecho un gran trabajo desde 2018 y quiero que permee en los otros 105 municipios”.

El evento político fue organizado por el alcalde progreseño. Asistieron varios exalcaldes priistas, entre ellos Enrique Magadán Villamil, quien inició en la política a Zacarías Curi, así como Manuel Basto Rivas, Wilbert Gil Cobos y José Luis Blanco Pajón, entre otros.

Liborio Vidal y Julián Zacarías llegaron juntos al evento en la camioneta del primer edil progreseño. Arribaron poco después de las 10 de la mañana. A esa hora el local estaba lleno de invitados, vecinos de las colonias de este puerto y comisarías. Para su traslado se dispusieron de unos 100 vehículos, entre autobuses urbanos y taxis colectivos. Fueron acarreados, como en los tiempos del viejo PRI.

Regidores, exediles y trabajadores de la Comuna progreseña fueron “invitados” para asistir al evento, al que comenzaron a llegar a partir de las 9 de la mañana. El acarreo fue coordinado por personal de la Comuna y el exalcalde Blanco Pajón, quien también estuvo en la entrada recibiendo a los invitados.

Blanco Pajón forma parte del equipo de colaboradores de Liborio Vidal. Los informes son que presta sus servicios en la Segey y está comisionado para coordinar los eventos masivos a los que asiste el titular de la dependencia estatal.