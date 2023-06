Continúa un lío por gasolinera en Sucilá: alcaldesa se niega a recibir casi medio millón de pesos

SUCILÁ.— El conflicto entre el exalcalde Diego Lugo Interián y la presidenta municipal Gabriela Pool Camelo continúa por la clausura de la gasolinera del primero.

El exedil priista afirmó que ahora que accedió a pagar la multa de casi medio millón de pesos que exige la autoridad municipal para que su negocio reabra, la alcaldesa no le quiere cobrar y le pone trabas.

Lugo Interián externó que quiere que el personal de la estación regrese a trabajar porque pasa necesidades desde la clausura del negocio hecha en abril pasado.

“Yo quiero acabar con el problema y no me quieren cobrar; me están pidiendo 197,000 pesos por licencia de construcción, otros 197,000 por no tener licencia de funcionamiento. Tengo todo (los permisos pagados), pero no le hace se vuelve a pagar. También me piden 20,000 por el agua potable y 10,000 por dos contratos”, precisó el empresario de Sucilá.