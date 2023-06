''No sirve'' denunciar, acusan pescadores sobre falta de solución por robos en alta mar

PROGRESO.— El permisionario pesquero Jorge Cardozo, dueño de la lancha “Amir” asaltada en alta mar el miércoles 21 pasado en la noche, dijo que no interpuso denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGEY) “porque de nada sirve y para qué”.

Conocido como “Bolón” en el muelle La Caleta, Cardozo señaló que el motor fuera de borda de la “Amir”, que la banda de asaltantes encapuchados robó a punta de escopetas y machetes, es ecológico, de cuatro tiempos y tiene precio de $220,000.

Afirmó que con la “Amir”, ya son tres lanchas de su propiedad asaltadas en alta mar, a las tres les hurtaron el motor fuera de borda, lo que le causó pérdidas de más de $500,000 en solo dos años y daños a su patrimonio familiar, pues se quedan sin herramientas de trabajo.

A la pregunta de si denunció el reciente asalto ante la FGEY, respondió que no, porque no sirve para nada, nunca esclarecen los robos, y mucho menos los asaltos, los policías solo se dedican a preguntar, tomar datos, interrogan a los pescadores asaltados, “se van y ya no regresan, nunca resuelven nada, así que para qué denunciamos, solo es pérdida de tiempo”.

En la noche del asalto, la lancha “Amir” ya tenía casi 1,000 kilos de sardina, especie que se emplea como carnada para la pesca de mero y el kilo se paga a tres pesos, pues no hay demanda porque muchos barcos escameros de la flota mayor están amarrados en los muelles debido a la baja captura de mero y al desplome de los precios de los productos pesqueros.

Los dos sardineros que trabajaban en la “Amir” se quedaron sin trabajo, por la falta de motor fuera de borda.

Sin oportunidad de laborar por robos en alta mar

“Bolón” no cuenta con el dinero para comprar otro, no hay créditos de los proveedores, la compra tiene que ser al contado y tampoco hay apoyo de las autoridades pesqueras, que aunque están enteradas de los asaltos y que los pescadores no cuentan con herramientas de trabajo no llegan a brindar apoyo, aunque sea moral.

Los asaltantes no pudieron robar el motor fuera de borda de la lancha “Luciana I”, propiedad de la comerciante conocida como doña Lucy, pero hurtaron el bidón de gasolina. El ribereño Eugenio Sosa Cobos trabaja en esta embarcación, pero con el temor a que los asalten de nuevo en alta mar y entonces sí desatornillen el motor.

En el muelle La Caleta, el el puerto de abrigo de Yucalpetén, hay varias lanchas que hace meses fueron asaltadas y despojadas del motor fuera de borda, están inactivas, los dueños no pueden comprar otro equipo marino.