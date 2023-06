Acusan abuso policiaco en retén de Chelem: horas de angustia buscando a su esposo tras detención

PROGRESO.- Una mujer vivió momentos de angustia la tarde del sábado, luego de que su esposo fuera detenido en un retén de alcoholímetro en la glorieta de Chelem-Yucalpeten. Con sus dos hijas, una de ella en brazos, la mujer solicitó el apoyo de la Guardia Nacional para dar con el paradero de su conyugue, pues además de no saber dónde se encontraba, tampoco tenía dinero o medios para regresar a Mérida con sus pequeñas.

De acuerdo con información proporcionada por la propia afectada, quien se identificó como Itzel Peñaloza, originaria de Guerrero y radicada en Mérida; el sábado la familia decidió pasar el día en este puerto, donde comieron pescado frito y camarones, los cuales acompañaron con dos cervezas.

“No estamos ebrios, llegamos en familia. A mi esposo le dijeron que no pasó la prueba de alcoholímetro; que tiene alcohol en la sangre. Bajó y caminó a la mesa donde estaban otros policías para que le entreguen la boleta para que vaya a la policía (el edificio policíaco) a pagar la multa, pero no estaba de acuerdo con la sanción y preguntó cuántos grados de alcohol había marcado y pidió que le muesten los resultados; entonces un policía le dijo que estaba agresivo e impertinente”, narró la visitante antes de pedir ayuda a la Guardia Nacional.

De pronto lo esposaron y lo subieron a la patrulla, continúa su relato, "tome fotos para tener la evidencia, un policía alto metió la mano para tapar la cámara del teléfono y molesto me dijo que no podía tomar fotos, le dije que son servidores públicos y yo una ciudadana, pero ante el temor que me quite mi celular me aleje, pero a mi esposo se lo llevaron".

Itzel solicitó la ayuda de la Guardia Nacional para poder buscar a su esposo detenido

Los hechos ocurrieron el sábado, alrededor de las cinco de la tarde. Itzel Peñaloza solo tenía su celular, sin dinero y lejos de su casa, ante lo cual otra visitante de Mérida que estaba con su familia y escuchó su relato, se ofreció a pasarle un taxi para que fuera a ver a su marido, pero en ese momento pasó la Guardia Nacional y la madre pidió el apoyo de sus elementos para ir en busca de su esposo.

Al solicitar información, en compañía de los elementos de la Guardia Nacional, los oficiales le dijeron quen tanto el auto como el detenido debpian estar en la comandancia.

Elementos de la Guardia Nacional acompañan a la mujer con sus dos hijas en busca de información por su marido y el auto que les retuvieron en Chelem

Más casos de presunto abuso policiaco en Chelem

No fue el único caso de presunto abuso policíaco que se presentó este sábado en el mismo retén, pues una temporadista narró que a la hija de un conductor que detuvieron y comenzó a grabar el incidente, una mujer policía de manera violenta le arrebató el teléfono y no se lo devolvió.

“Le ofrecí mi celular para que llame a sus parientes, pero la policía no lo dejó, vi que estaba desesperada y la lleve a mi casa un rato, a su papá se lo llevaron detenido y también el coche.