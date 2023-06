Sacan de Progreso a un ambulante

PROGRESO.— La Policía Municipal desalojó ayer viernes de la playa del malecón de este puerto a “Burrito”, vendedor ambulante de bocinas al que meseros alcanzaron anteayer y le hallaron dos iPhone de una pareja de extranjeros que se bañaba en el mar; los meseros lo liberaron porque no había oficiales en la playa y “Burrito” entregó los celulares a los turistas.

Meseros señalaron que ayer viernes al mediodía tres policías recorrieron la playa del malecón, preguntaron a trabajadores por el vendedor y, al hallarlo, lo interrogaron.

Narraron que “Burrito” les dijo a los policías que no robó nada, sino vio en la playa una bolsa tirada y la agarró, que él no sabía qué contenía hasta que unos meseros lo alcanzaron y le dijeron que robó dos iPhone, luego revisaron la bolsa y hallaron dos celulares.

“Mira, hay quejas de meseros (sobre) que te apoderaste de los dos celulares, se publicó en un periódico (por el Diario); los prestadores de servicios no te quieren acá, en la playa, pues dicen que los estás metiendo en problemas, así que lo mejor es que te retires, los productos que traes los puedes vender en Mérida, pero no acá en Progreso”, le dijo un oficial.

Luego le preguntó de dónde es, “Burrito” contestó que de Mérida, el policía le cuestionó ¿de qué parte de Mérida? y el vendedor respondió que de Kanasín.

Víctima de robo

Los agentes le pidieron su identificación oficial, pero él dijo que no la tiene, se la robaron y como no sabe leer ni escribir, no ha tramitado la reposición de la mica.

Otro agente le dijo que debido a que no hay queja contra él por los dos iPhone, no lo pueden detener, pero los meseros no lo quieren en el malecón, y le pidieron que se marche. Él agarró su mochila y se fue.

Perjudican a Progreso

Los policías les dijeron a unos meseros que les vieron hablar con “Burrito” que incidentes como el de anteayer dan mala imagen de Progreso y afecta a todos, y les pidieron que cualquier situación lo hagan saber a la Policía.— Gabino Tzec Valle