Invitan a seguir la “transformación”

YAXCABÁ.— Ante poco más de 2,000 personas de Yaxcabá, Tunkás, Izamal, Dzitás, Kaua, Sotuta, Tzucacab, Valladolid, Quintana Roo y otros municipios de la zona oriente de Yucatán, Liborio Vidal Aguilar habló del orgullo que debemos sentir los yucatecos por los grandes proyectos que impulsa el gobernador Mauricio Vila Dosal en materia turística, educativa, de seguridad, empleo y otros rubros.

En los Encuentros Entre Amigos, que realiza los fines de semana con diversos sectores, el funcionario fue recibido con voladores, charanga, globos y cartulinas con mensajes de apoyo y respaldo a su labor.

Ante jóvenes, artesanas, campesinos, docentes, taxistas, alcaldes y exalcaldes de la zona, Vidal Aguilar dijo que en educación se tienen proyectos con visión a futuro, como la Agenda Estatal de Inglés, cuyos beneficios son a largo plazo pero se diseñó pensando en que las generaciones de hoy tengan más oportunidades cuando lleguen a su vida laboral.

“Esos son los resultados del liderazgo de nuestro amigo el gobernador, por eso debemos mantenernos unidos y trabajar como un solo equipo para continuar con esta gran transformación”, dijo ante los comisarios municipales de Yaxcabá y el alcalde de este municipio, Yaxcabá, Genri Alberto Pacab Herrera.

“Idiomas yucatecos”

“Muchas veces me han preguntado que si el amigo quiere, y una vez más les digo a ustedes mis amigos del oriente que sí quiero, que estamos preparados, que hemos trabajado toda la vida por Yucatán y sé que cuento con su respaldo, porque conozco Yucatán de pies a cabeza, lo he recorrido muchas veces, no solo las cabeceras sino también las más de 2,000 comisarías y por eso siempre digo que hablo todos los idiomas de Yucatán porque he estado en contacto con todos los sectores”, afirmó, con emoción, ante los aplausos y porras de los asistentes.

Otro de los proyectos de los que habló fue de Yucatán Digital, con el que ya se dotó del servicio de internet gratuito a más de 1,200 planteles escolares para darles a los alumnos las herramientas tecnológicas para tener piso parejo en la educación.

En ese contexto, recordó que años atrás las posibilidades de terminar la educación media superior eran escasas, que el vivió en carne propia cuando solo pudo terminar su bachillerato en Valladolid, y por ello impulsa fuertemente el programa aulas virtuales en colaboración con la Universidad Autónoma de Yucatán, y ahora ya se tiene cobertura de este nivel en los 106 municipios de Yucatán.