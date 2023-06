Red ''gota a gota'' continúa operando en Tizimín

TIZIMÍN.— La red de extorsionadores “gota a gota” aún opera en el municipio y si bien a los colombianos que eran los cabecillas ya no se les ve en la ciudad o en acción, sus sucesores acosan a personas que les debe dinero.

La situación es tal para personas que a sabiendas que no tenían capacidad de pagar algún crédito aceptaron dinero de “gota a gota”, que por el acoso de los cobradores se dieron a la fuga.

Se tiene conocimiento de personas que emigraron a Cancún o algún lugar de Quintana Roo para huir del acoso de “gota a gota”.

Pero lo que no tomaron en cuenta es que el acoso se trasladó a familiares suyos identificados por los extorsionadores.

El año pasado varios colombianos fueron detenidos por la Policía Municipal luego que las víctimas los reportaron tras sufrir amenazas en la puerta de sus domicilios.

Aún opera red colombiana en Tizimín

A base de insultos y a través de acoso telefónico llegan los prestamistas o sus cobradores a las viviendas de sus deudores para cobrarles créditos que les fueron otorgados de manera fácil.

Cabe recordar que el año pasado varios colombianos fueron detenidos por la Policía Municipal luego que las víctimas los reportaron tras sufrir amenazas en la puerta de sus domicilios.

Debido a que eran personas indocumentadas fueron remitidas al Instituto Nacional de Migración, la cacería de brujas rindió frutos, pues hubo colombianos que aún seguían en la localidad y tuvieron que abandonar los cuartos que tenían en renta cerca del centro.

Hoy la red sigue manipulando a sus deudores, pues comandados por los colombianos siguen operando dando dinero y extorsionando a la gente.

Mismo "modus operandi" de la red "gota a gota"

La mecánica es la misma: entregan sus tarjetas en tienditas, fruterías, talleres mecánicos, molinos y otros establecimientos, ofrecen dinero fácil sin garantías, ni avales.

Les venden la idea de devolver el prestamos con cuotas muy pequeñas, pero con intereses elevados.

La mayoría de las personas que se enredan en estos créditos son mujeres quienes difícilmente pueden acceder a algún tipo de crédito bancario y por la urgencia del dinero caen en la extorsión.

El único requisito de los prestamistas es una identificación oficial y antes de las 24 horas les otorgan el dinero que va desde los $1000 hasta los 20 mil pesos.

Los interés son del 10 o hasta del 20% hasta que llega el momento que el cobro diario resulta impagable y comienzan los enredos pues en corto tiempo deben devolver el préstamo con todos los intereses.

Las primeras letras las logran cubrir pero conforme pasan los días se rompe la tranquilidad de los deudores pues ya no pueden devolver el recurso por los elevados intereses lo que se convierte en acoso pues hay casos de personas de Tizimín que ya huyeron al vecino estado de Quintana Roo o incluso cambiaron de domicilio afectando a terceros pues la presión continúa hasta para los familiares

Al respecto se averiguó con la Policía Municipal si se cuentan con reportes donde se informó que no se ha denunciado casos de acoso por préstamos, sin embargo los oficiales señalaron que muchos de los afectados reconocen que tienen culpa que no se atreven a reportar y efectivamente prefieren huir del municipio.

En redes sociales ya han exhibido a gente por no devolver créditos otorgados y hasta hay amenazas con quitarles sus herramientas de trabajo de no pagar, y no faltan los comentarios donde sugieren incluso matarlos para cobrar la deuda.