Langosteros no quieren a Oceana en Alacranes

PROGRESO.— La próxima temporada de pesca de langosta, que se iniciará el 1 de julio, es incierta, dijeron Ana María Frías Salazar y Mariano Canul Uicab, presidentes de las dos federaciones de cooperativas pesqueras con sede en este puerto.

Se podría reportar baja pesca debido a la pesca furtiva que hay durante esta veda por la nula vigilancia de la Canainpesca y la Armada de México en el Arrecife Alacranes, dijeron en reunión a la que convocaron en el local de la cooperativa Pescadores del Golfo de México.

Anunciaron que rechazan la intromisión de organizaciones no gubernamentales (ONG) que solo lucran en Alacranes y quieren que se prohíba la pesca industrial ahí, sin tomar en cuenta que afectarán a más 400 familias que dependen de la captura de langosta.

Sostuvieron que las cooperativas que pescan en Alacranes no están de acuerdo “con que venga una ONG a querer sacarnos de nuestras casas; por eso vamos a ver de dónde son, de qué gobierno y país son, de dónde traen el dinero y qué pretenden, para que dimensionemos qué es lo que van a hacer y ver cuál es su verdadera intención”.

Denunciaron que Oceana, una ONG internacional, lo que quiere es prohibir la pesca industrial en la zona de Alacranes y convertirlo en refugio pesquero, y eso causaría un severo daño a la actividad pesquera.

Ana Frías señaló que Oceana asegura estar respaldada por los gobiernos federal y estatal, plantea que Alacranes sea refugio pesquero, o sea, prohibir embarcaciones pesqueras, afectando a poco más de 400 familias que desde hace más de 70 años pescan langosta ahí.

Afirmó que en Alacranes, barcos de cooperativas hacen pesca industrial y que ésta no tiene impacto negativo, siempre se conserva el arrecife.

Señaló que el impacto negativo es la pesca ilegal, y los gobiernos estatal y federal deben trabajar enérgicamente para acabar ese problema, que es local, nacional y mundial.

Además, las autoridades no cuidan el arrecife, somos las cooperativas las que hacemos la vigilancia durante los cuatro meses de veda de langosta, disponemos de barcos y en cada viaje invertimos $80,000, destacó.

“Por esa razón no estamos de acuerdo con que venga una ONG a querer sacarnos de nuestras casas, por eso vamos a ver de dónde son, de qué gobierno, de dónde traen el dinero y qué pretenden, para que dimensionemos qué es lo que van a hacer y ver cuál es su verdadera intención”, subrayó.

“De entrada, decimos que no vamos a permitir que gente de otros países quiera venir a mandar a nuestras casas y si me gustaría sentarnos a platicar con ellos y que nos digan de que se trata, pero que no vengan a meterse en lugares donde no les llaman.— Gabino Tzec Valle