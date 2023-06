¿Por qué hay sargazo en Progreso? Investigadora recomienda no alarmarse

MÉRIDA, Yucatán.— La mancha de sargazo que se presentó el fin de semana pasado en el puerto de Progreso tiene un origen diferente al fenómeno que ocurre en playas del Caribe, aseguró la doctora Ileana Ortegón-Aznar, investigadora del campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Yucatán y presidenta de la Sociedad Mexicana de Ficologia.

La investigadora aseguró que la población no debe alarmarse, ni asustarse, ya que la llegada de sargazo a Progreso tiene un origen distinto al del Caribe.

Dijo que la llegada de este sargazo no se incrementará conforme avance la temporada, sin embargo, sí podría repetirse la llegada de más sargazo si se registraran más tormentas.

La doctora Ortegón-Aznar dijo que la mancha de sargazo estará algunos días en las playas de Progreso y luego el mismo mar se lo llevará de nuevo. No es algo que se vaya a acumular en mayores cantidades, en realidad son fenómenos que ocurren cuando una torrmenta o un "norte" afectan la región.

"Como he mencionado en otras ocasiones el sargazo que está en el Caribe no es el mismo que tenemos nosotros, no es el que nos llega. Y no nos va a llegar, por la forma en la que se presentan las corrientes del Caribe hacia el Golfo de México", señaló la investigadora de la Uady.