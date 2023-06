Vecino de Campeche acusa a Issste de negarle un marcapasos; lleva tres infartos

El tiempo apremia y la salud del señor José Honorio García Zetina, vecino de la ciudad de Campeche, se ve más y más comprometida, todo debido a cuestiones burocráticas que le impiden acceder a un marcapasos que, en su calidad de derechohabiente del Issste, debería corresponderle luego de tres infartos sufridos en poco más de un año, el más reciente hace una semana.

De 67 años de edad, el señor García Cetina ha visto quebrantada su salud desde el primer evento cardíaco en mayo de 2022 y debido a la gravedad de su condición fue referido de inmediato para ser trasladado de Campeche al Hospital Regional del Issste en Mérida para practicarle un cateterismo.

Sin embargo, ahora su vida pende de un hilo toda vez que al no mejorar su estado de salud, ahora se le ha indicado que requiere un marcapasos, dispositivo que le han negado en el referido hospital, debido a que “siendo él derechohabiente de Campeche no se le puede proporcionar porque estos se encuentran reservados a pacientes yucatecos de forma prioritaria”.

La respuesta encendió las alarmas del hijo del paciente, José Honorio García Chan, empleado federal en la Secretaría de Marina en Campeche, quien tiene asegurados a sus padres ante el Issste como sus dependientes económicos.

Según explica García Chan tras el primer infarto en mayo del año pasado, la clínica del Issste en Campeche canalizó a su padre al Hospital Regional en Mérida donde se le practicó un cateterismo y del cual fue dado de alta tiempo después.

Sin embargo la condición médica del paciente no presentó mejoría, tan es así que tres meses después volvió a sufrir un infarto que ameritó de nueva cuenta su ingreso. Fue ahí cuando le indicaron que el cateterismo no había cumplido con el objetivo y que requería un marcapasos, dispositivo que no se le podía otorgar en el Issste por no ser paciente yucateco.

“Después del primer infarto y por lo delicado de la situación de mi padre ya no regresamos con él a Campeche, nos quedamos en una casita que saqué en Mérida con el Fovissste, más que nada por un rápido traslado en caso de emergencia como al final de cuentas pasó en agosto del año pasado” dijo el entrevistado.

Fue en ese segundo evento que le indican que su padre requiere de un marca pasos para ofrecerle mejor calidad de vida, pero que el hospital no podía ofrecérselo porque “estos se encuentran reservados para pacientes yucatecos de manera prioritaria”..

"¿Porque somos de Campeche no le pueden dar un marcapasos?"

“Fue una respuesta inesperada, ¿cómo que porque somos de Campeche no le pueden dar un marcapasos a mi papá?, a mí la cuota del Issste me la cobran puntual e igual que a cualquier trabajador de cualquier parte de la república, yo tengo derechos y no tengo la culpa de que no tengamos hospital en Campeche y que los casos que requieren hospitalización se manden a Mérida”, comentó indignado García Chan.

Imposibilitado de pagar un procedimiento privado para su padre, una vez que este fue estabilizado y dado de alta por segunda ocasión en el año, el Lic. García Chan emprendió una búsqueda de justicia para su papá denunciando el hecho primero ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya representación en Mérida se ubica cerca del estadio Salvador Alvarado de Mérida.

La CNDH le indicó que no era de su competencia el caso y le recomendó canalizar su denuncia ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Sin embargo en la Codhey le indicaron que esta no puede proceder porque, siendo la queja contra el Issste, es la CNDH quien debe dar seguimiento a la queja.

“Se están tirando la pelotita entre las dos instancias y ninguna de las dos quiere hacer valer lo que constitucionalmente les ha sido encomendado, pues es sabido que cualquier persona podrá denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos y acudir ante las oficinas de la Comisión Nacional para presentar, ya sea directamente o por medio de representante, quejas contra dichas violaciones” dijo.

El pasado 28 de mayo, estando en un supermercado de la Avenida Itzaes de Mérida, el Sr. José García Zetina se sintió mal y se desvaneció, de inmediato personal de la tienda solicitó el apoyo de la SSP a través del 911. De inmediato una ambulancia de la corporación acudió en su auxilio, el personal paramédico dictamino que se trataba de un infarto y que debía ser hospitalizado.

“El comandante al mando me preguntó ¿el paciente tenía IMSS o ISSSTE?, yo le respondí que ISSSTE y que la propia institución me había indicado que en caso de una situación de emergencia lo trasladaran a la Unidad Lindavista, porque así lo señala el documento de referencia que me entregaron, lo que le pareció muy extraño al oficial”.

“Recuerdo que me dijo, “No, ¿Cómo que a Lindavista?, si el señor tiene un infarto tiene que ser enviado directo al hospital regional; sí lo llevamos a Lindavista le van a decir que tiene que ir al hospital regional, estaríamos triangulando el traslado”.

Según comenta el entrevistado el oficial le pidió unos minutos para hacer unas llamadas al centro de mando de la SSP, fue ahí que le indicaron al comandante a cargo que estaba autorizado el traslado a urgencias del Hospital Regional de Issste en Pensiones, donde fue admitido e ingresado para estabilizarle, lo cual se logró.

Un nuevo traslado

El entrevistado lamenta que la vida de su padre se encuentre en un callejón sin salida y en el limbo de una laguna legal, donde la burocracia del sistema de salud no le da un sentido humano o piadoso a la situación de un derechohabiente, pero en la que además las instancias de derechos humanos que deberían apoyarle parecieran estar más en favor del propio ISSSTE.

Ante esta situación el Lic. García Chan ha solicitado al Hospital Regional del ISSSTE el traslado de su padre al hospital nacional en la Ciudad de México para que ahí reciba el marcapasos que le niegan por no ser derechohabiente yucateco.