Piden destituir a directora en Peto

PETO.— Hartos de los malos tratos que aseguran reciben de Sira Canché Ku, directora del plantel, ayer en la mañana, el personal docente y de apoyo del jardín de niños “Tumben Sastal”, perteneciente al medio indígena, cerraron con candados el plantel para protestar por esta situación.

Los quejosos piden que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) tome cartas en el asunto y destituya a la directora.

Señalan que Sira Canché no los deja de hostigar, los malos tratos que reciben de ella son constantes, de tal manera que ya no soportan la situación y por eso decidieron cerrar el edificio educativo, por lo que ayer no hubo clases.

Los manifestantes se quedaron dentro del kínder y hasta el cierre de esta edición permanecían encerrados, incluso dormirían en las instalaciones de la escuela.

Aseguran que no cesarán en sus protestas mientras la Segey no intervenga y resuelva el problema.

Alrededor de las 6 de la mañana, los maestros cerraron con candados las rejas del plantel, lo que hicieron con el respaldo de los padres de familia, quienes están al tanto de los abusos de la directora.

Indican que Sira Canché se mete en todos sus asuntos y no los deja trabajar, lo que, dicen, afecta el proceso de formación de los alumnos.

Además de malos tratos, aseguran que la docente señalada es autoritaria.

Exponen que incluso, ahora que viene la clausura de fin de cursos, considerando la situación de los padres de familia, ellos preferían que el festival se realice en el plantel para evitar gastos, pero la directora insiste en hacerlo en un salón de fiestas.

La directora intentó romper los candados con un martillo, pero no pudo hacerlo.

Movilización

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, cuyos oficiales tomaron conocimiento de lo sucedido y posteriormente se retiraron.

En la entrada de la escuela los manifestantes colocaron carteles con diversas consignas: “Por nuestros derechos laborales exigimos justicia”, “Cambio de la directora por actitud déspota hacia maestros”, “Denunciamos malos tratos de la directora”, “Ya estamos cansados de malos tratos, exigimos la intervención de la Segey”, “Los maestros y personal de apoyo sufrimos de estrés laboral”, entre otras.

Los quejosos son cinco maestros, cuatro mujeres y un varón, así como un intendente y un administrativo.

Los padres de familia también han manifestado en anteriores ocasiones su inconformidad y malos tratos de la mentora.— MEGAMEDIA

DiariodeYucatán