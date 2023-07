Primeros vacacionistas llegan a playas de Yucatán

PROGRESO.— Aunque el curso escolar 2022-2023 oficialmente concluirá el lunes 17 próximo en Yucatán, las vacaciones de verano comenzaron ayer viernes con el arribo de los primeros temporadistas que ocuparon casas de playa.

Se espera que estos días lleguen más familias a instalarse en los numerosos predios veraniegos de Chuburná, Chelem, Progreso, Chicxulub, Uaymitún y Telchac.

Debido al fuerte calor, las vacaciones se inician con severa escasez de hielo y cervezas en el municipio.

Ahora el municipio cuenta con más sitios para pasar el día en familia. Además de los dos malecones de esta ciudad, están Isla Columpios en Chuburná y Villa Pig Beach en Yucalpetén, por ejemplo.

Al aumentar la cantidad de personas en el municipio se incrementa la demanda de electricidad y de agua potable, con el consiguiente peligro de apagones y escasez del vital líquido, problemas que eran habituales en cada temporada vacaciones, hasta que llegó la pandemia del Covid-19 con el cierre de playas y las restricciones de eventos masivos.

Por lo pronto, la Comisión Federal de Electricidad da mantenimiento a la red de cables y transformadores y cambia postes dañados, para prevenir apagones.

El Sistema Municipal de Agua Potable de Progreso, a su vez, en junio reparó fugas en la tubería principal ubicada a la vera de la carretera Mérida-Progreso, para mejorar el abasto a los predios.

Los vacacionistas deberán tomar en cuenta los retenes del alcoholímetro que la Policía Municipal instala los viernes, sábado y domingo, de 5 de la tarde a 9 de la noche, en la salida de este puerto a Mérida y en la glorieta de Chelem a Yucalpetén.

A ellos se sumarán los puestos de revisión que instalará la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

También deberán tener en cuenta que en estas vacaciones de verano la calle 82 (que se usaba para salir de la ciudad) está cerrada al tránsito vehicular y hay cambios viales el primer cuadro del puerto debido a la construcción del viaducto en la 82.

Por ejemplo, los vacacionistas que llegan en autobuses y vehículos particulares se toparán con que la calle 86, de la 27 al Periférico Poniente, es de doble sentido, para la entrada y salida de los camiones de carga.

Ayer, Manuel Contreras Alcalá, presidente de la Cámara de Comercio de esta ciudad, dijo que son las primeras vacaciones de verano desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció, el 6 de mayo pasado, que terminó la emergencia sanitaria internacional por la pandemia del Covid-19.

También dijo que ayer comenzaron las vacaciones veraniegas, con los primeros temporadistas que ocuparon sus casas, y un período de derrama económica que beneficiará a las familias de los puertos del municipio.

La temporada de verano pinta bien, es alentadora, hay optimismo de los comerciantes, hoteleros y restauranteros, expresó.

Las casas de playa y condominios ya se ocupan este fin de semana, y en los hoteles hay cuartos reservados del viernes al domingo; se espera que conforme avancen las vacaciones haya más ocupación hotelera, indicó.

Destacó que este fin de semana veraniego aún hay escasez de hielo debido al fuerte calor, que hay mucha demanda y las fábricas de hielo no trabajan al 100%.

Escasez de cervezas en Yucatán

Igual ha habido escasez de cervezas y otras bebidas a causa del fuerte calor, dijo.

Los expendios del municipio serán abastecidos para atender la demanda de la gente que llegará a los puertos durante este fin de semana, opinó.

Estas vacaciones postpandemia, hay más atractivos turísticos en el puerto, así como más hoteles y restaurantes en la zona del malecón tradicional, el Muelle del Chocolate, el malecón poniente, Museo del Meteorito, la reserva ecológica El Corchito, el Sendero Jurásico, paseos en la ría de Chelem, la Villa Pig Beach en Yucalpetén e Isla Columpios en Chuburná, hay diversidad de lugares para que puedan ser visitados, no solo la playa.

En cuanto al alcoholímetro, Contreras Alcalá dijo que deben continuar, son importantes porque salvan vidas, se evita exponer a los conductores, a sus familias y a los guiadores que no ingieren bebidas alcohólicas y pueden verse involucrados en accidentes en las carreteras.

“La Canaco invita al turismo nacional, extranjero y yucateco a visitar los puertos del municipio de Progreso, hay muchos atractivos, las puertas están abiertas para todos para pasar un agradable día o fin de semana.

“Si consumen bebidas alcohólicas, que no manejen, que no expongan, que tengan a un conductor designado, así no tendrán problemas al pasar los retenes de alcoholímetro, los cuales cumplen con un objetivo, prevenir accidentes y salvar vidas”, remarcó.

Sobre los cambios viales por la construcción del viaducto en la calle 82, opinó que es mínima, pues la mayoría de los vehículos transitan en la calle 80 para salir de la ciudad, entran por la 78 y el libramiento a Chicxulub.

Empero, recomendó tener precauciones para prevenir percances en la ciudad.— Gabino Tzec Valle