Reanudan la obra del viaducto en Progreso

PROGRESO.— La perforadora ICA Fluor SR-80C quedó atorada poco antes de las 4 de la tarde de anteayer jueves en uno de los pozos que hacía en la calle 82 entre 33 y 35.

Una falla en el barreno impidió que continúe con las perforaciones de los pozos para los pilotes de cimentación que sostendrán el viaducto, que se construye encima de la calle 82 para los vehículos que van de la terminal remota a la carretera federal Mérida-Progreso.

Los trabajos de perforación se suspendieron durante 22 horas, de las 4 de la tarde del jueves a las 2 de la tarde de ayer viernes.

Técnicos de la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA), a cargo de la obra, “hicieron un remedio” al equipo para que funcione de nuevo, según se averiguó en la zona de trabajo.

Trabajadores que perforan los mencionados pozos dijeron que a la perforadora se le rompió un tornillo que sujeta el mecanismo para subir y bajar el barreno y taladrar el subsuelo.

Indicaron que el tornillo del barreno se rompió presuntamente cuando tocó la laja o roca dura del subsuelo de la calle 82.

Lo cierto es que dejó de funcionar el mecanismo que saca el barreno del hueco.

Anteayer mismo, los técnicos intentaron reparar el equipo, pero luego de dos horas desistieron y se retiraron, porque anocheció.

Ayer viernes “hicieron un remedio”. A las 2 de la tarde se reanudó la perforación.

Festejo con protesta

Habitantes de las calles 82, 84 y 86, agrupados en la Unión de Vecinos por la Defensa de sus Derechos, que preside Raymundo Santana Góngora, realizarán una protesta pacífica frente al Palacio Municipal hoy sábado a las 9 de la mañana, mientras el Cabildo realiza, en ese edificio, una sesión solemne por el aniversario 152 de la fundación de la ciudad y para entregar la medalla Juan Miguel Castro Martín.

Con la protesta expresarán de nuevo su desacuerdo con la construcción del viaducto elevado, al que Santana Góngora ha calificado como “el puente de las mentiras”.

Los vecinos demandaron amparo ante los juzgados y hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que se cancele esa obra, pero ésta empezó el martes 13 de junio.

Uno de los comerciantes de la calle 82 entre 33 y 35, donde en esta semana se perforan pozos, dijo que por el ruido de las máquinas los clientes ya dejaron de acudir, lo que le está causando pérdidas.

También afirmó que ya se enteraron que los vecinos que no quieren el puente y no firmaron para recibir el apoyo que entrega el gobierno estatal ya no son tomados en cuenta y que ahora como castigo no les darán ningún tipo de apoyo económico.— Gabino Tzec Valle