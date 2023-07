Joven embarazada logra huir de su esposo en Tizimín; la seguía con una escopeta

TIZIMÍN.- Agentes de la policía auxiliaron a una mujer quien aseguró haber escapado de su esposo, al que acusó de querer matarla.

De acuerdo con el reporte, la mujer salió al tramo carretero Yaxchekú-Dzonot Aké para solicitar ayuda, luego de que su esposo la agredió; para ello mostró heridas que tenía en el cuello. Además, acusó que su marido la iba siguiendo para matarla con una escopeta calibre 20.

De inmediato, los agentes localizaron el vehículo en el que estaba el presunto agresor, un coche con placa de circulación 931-PUK del Estado de México, cuyo conductor al ver la patrulla huyó con rumbo a Tizimín.

Al llegar al retén ubicado en la salida Colonia Yucatán intentó atropellar a un agente para ingresar sin que sea revisado, pero al estar alerta las unidades lograron ubicarlo en la calle 49-E por 28 y 30, donde finalmente lo detuvieron. En ese momento se pudo corroborar que tenía una escopeta y dos cartuchos útiles del calibre ya señalado, además portaba droga sintética conocida como cristal, por lo que lo remiten al cuartel Morelos.

El hombre se identificó como Roger Eduardo L. H., de 37 años de edad, con domicilio en la calle 89 por 44 y 44-A. Quedó a disposición de departamento jurídico para posteriormente realizar los trámites correspondientes, para ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado.

La víctima, una joven embarazada

La víctima se identificó como Jessica L. M. A., de 20 años de edad y un embarazo de 8 meses de gestación. Tras recibir ayuda indicó que presentaba un fuerte dolor en el vientre ya que su pareja la agredió a golpes y la trató de ahorcar, además que la amenazó de muerte con la escopeta y con un cuchillo.

“Me dijo que me iba a abrir la barriga y me iba a sacar el chamaco ya que no era de él”, explicó la joven embarazada, quien fue trasladada al hospital San Carlos, quedando ingresada en el área de urgencia por los golpes y el dolor en su vientre.

Sujeto ya era señalado como violento: quemó a una perrita y amenazó a su dueña

En días pasados, el mismo sujeto fue señalado de prender fuego a una perrita y amenazar con una escopeta a la dueña de ésta.

El acto de crueldad tuvo lugar en los terrenos invadidos por el rumbo de las ex bodegas del ANDSA. De la información oficial se sabe que este caso se registró el domingo 2 de julio pasado, pero la dueña acudió el martes 4 de julio a la Fiscalía General del Estado a interponer la denuncia con la que se abrió la carpeta de investigación (6H/1128/2023). El hombre ya había sido señalado como agresivo. Foto de Isauro Chi Díaz

Ese mismo día un perito de la FGE acudió al predio a tomar conocimiento y se llevó las evidencias de lo ocurrido, entre los que figuran las huellas de las quemaduras que sufrió el animal tras el ataque.- ISAURO CHI DIAZ