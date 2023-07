Rehacen una reparación

PROGRESO.— Ayer lunes se complicó la entrada y salida de los tráileres en esta ciudad porque “se sopló” y agrietó la repavimentación hecha apenas el sábado pasado en la calle 86, de la 37 a la 41.

Ayer mismo, personal del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay) cerró el carril oriente de la vía para repararla otra vez, pero eso demoró la entrada y salida de los tráileres, pues se detenían a esperar turno para pasar en el otro carril.

¿Obra de mala calidad? Están rompiendo la calle de nuevo, dijo Norma Alpuche Verde, vecina de la 86 entre 39 y 41, y otros vecinos que se comunicaron a la oficina del Diario en este puerto y reportaron que el tramo repavimentado de la 86 duró dos días, ya se agrietó.

Norma Alpuche, exregidora panista, recordó que la calle 86 se rompió desde unas dos semanas por el paso de los camiones y trabajadores la reparan pero, al aumentar el grosor del pavimento, la banqueta quedó baja y las viviendas se encharcan o inundan cuando llueve.

Narró que un trabajador, al parecer supervisor de la repavimentación, le dijo que deben dejar abierta la vía porque es el único modo de ver si hay fallas, debido a que hay mucha agua.

Así que rompen, rellenan y permiten el paso de los vehículos para que aplanen la calle y, cuando ven que ésta no se hunde más, proceden a la pavimentación.

El trabajador también le dijo que ayer terminarían el lado oriente de la calle y hoy martes comenzarían con la parte poniente de la 86.

Al respecto, Hugo Sánchez Camargo, mediador estatal ante los vecinos para la obra del viaducto, dijo que ayer les dijo a los pobladores que, según el ingeniero a cargo de la repavimentación, los reacomodos del material seguirán, se espera que la calle reaccione a los trabajos, luego a la carga de los tráileres, y se refuerza donde ceda.

Serán unos dos días más de trabajos, afirmó.

Los vecinos están atentos y se les agradece que lo reporten para que de inmediato se atienda, añadió.

Norma Alpuche lamentó que las autoridades no hayan avisado a los vecinos que, por la obra del viaducto, la 86 es ahora vía de doble sentido.

Todo se hizo de madrugada, cuando amaneció el 13 de junio vimos que entran y salen los tráileres, narró.

Ahora, a un mes de los trabajos del viaducto y del ir y venir de los camiones de carga, la autoridad municipal brilla por su ausencia, nadie da la cara, ni los que aspiran a la alcaldía, dijo.

Indicó que las vibraciones que causa la aplanadora dañan las casas, y que por esas vibraciones y el ruido de los camiones de carga ella no puede dormir, por un padecimiento en el cerebelo.

Una de mis vecinas ya se enfermó; los vecinos vivimos estresados por el ruido, y a la autoridad esto parece no importarle, subrayó.

También afirmó que los vecinos proponen que la 86 sea de nuevo solo para que entren los tráileres y usen otras vías para salir del puerto, y también que durante unos días dejen de usar la 86 para que puedan terminar la repavimentación.

Recordó que el lado sur de la 86 era ciénaga, se habilitó como entrada de camiones de carga y no se dañaba porque no todos entraban con carga, pero ahora transitan camiones con todo tipo de cargamento y de doble remolque, lo que no puede soportar la calle porque no fue preparada para ello.

Por último, dijo que los vecinos piensan realizar un bloqueo de la 86 para que sean escuchados y esperan la presencia de las autoridades.— Gabino Tzec Valle