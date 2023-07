Dejan sin empleo a 40 trabajadores del Cenote Maya en Chemax; no hay para pagar finiquitos

VALLADOLID.— Unos 40 trabajadores del parador turístico “Cenote Maya” de Chemax, que operaba la empresa “Alltournative”, se quedaron sin empleo y sin finiquito luego que la compañía se declaró en quiebra, por lo que ya no traerán turistas como lo habían hecho hasta el 30 de junio, los cuales visitaban además las zonas arqueológicas de Ek Balam y Chichén Itzá con paso en esta ciudad.

Algunos trabajadores comunicaron que la empresa “Alltournative”, cuya oficina central operaba en Playa del Carmen, Quintana Roo, pero que tenía en renta el parador turístico “Cenote Maya, ubicado entre las poblaciones de Uspibil y Chechmil, en el municipio de Chemax, funcionaba desde hace más de 10 años, pero de repente, el pasado 30 de junio les pagaron su quincena de manera normal y al día siguiente a través de un oficio les informaron que el lugar ya no abriría, debido a la falta de rentabilidad, sin ninguna otra explicación.

Explicaron que el pasado 1 de julio acudieron a trabajar de manera normal, pero se llevaron la sorpresa que la empresa para la cual trabajaban ya se había llevado su mobiliario, dejando el parador vacío y con muchas destrucciones en su infraestructura.

Explicaron que en el lugar operaba un restaurante, tiendas de artesanías, palapas que ofrecían diversos servicios a los visitantes, entre otras cosas, los cuales quedaron destruidas incluso los techos de las palapas llenos de huecos, de tal modo que es difícil que siga operando.

Parador turístico en Chemax, en la quiebra

La empresa en cuestión traía alrededor de 200,000 turistas al año, los cuales hacían recorridos por la zona oriente, visitaban el parador, luego se iban a Ek Balam y a Chichén Itzá y pasaban en esta ciudad dejando una importante derrama económica.

Los empleados comentaron que no saben con precisión lo que pasó, pero lo que sí es real que no les dieron mayor explicación y no les pagaron sus respectivas liquidaciones, por lo que se unirán para presentar las demandas correspondientes, ya que no es justo, según señalan que no les avisaran, y lo peor es que no les pagaron lo que les corresponde por ley.

La empresa en años pasados, operaba una parte de Punta Laguna, en donde también llevaba turistas, incluso ellos mismos instalaron unan tirolesa, pero de repente también dejaron llevar visitantes en el tour que ellos mimos organizaban.

El parador del Cenote Maya es propiedad de un empresario, originario de Catzín, municipio de Chemax, quien ahora deberá decidir lo conducente en cuanto a las destrucciones que se hicieron, pero lo más lamentable es que ya no llegarán turistas a través de esa empresa.