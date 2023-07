Mujer de Tizimín vive calvario por la custodia de hijas

TIZIMÍN.— Desesperada y angustiada por una sentencia que debe acatar el próximo 10 de agosto, María Elena Asunción Balam Cardeña, madre de dos menores de edad, pide al Consejo de la Judicatura que revise la decisión de la jueza segundo de Oralidad Familiar, Ana Elena Alpízar Achurra.

La afectada, quien es docente en esta ciudad, relató que durante siete años sufrió violencia física, emocional, psicológica y verbal de su expareja Rigel Emmanuel Esquivel Maldonado, hasta que en junio de 2016 su hija de 7 años de edad y ella, embarazada, dejaron la casa conyugal en Mérida.

Ambos interpusieron las denuncias de divorcio correspondientes; ella tuvo la custodia temporal de su hija y a su exmarido, quien es policía de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), le retuvieron el 45% de su salario para la pensión alimentaria y le embargaron dos predios, narró.

Incluso, en ese entonces la jueza Ana Elena Alpízar Achurra dictó medidas preventivas para que Esquivel Maldonado no se acerque a ella, recordó la mujer.

Durante todos esos años María Elena dejó de sufrir violencia de su exmarido. Pero nunca se imaginó que era el inicio de un calvario en busca de obtener la custodia definitiva de las niñas.

El padre de mis hijas me amenazó con que conseguiría las evidencias para que me las quite, indicó.

Las hijas tuvieron dos escuchas de menores, en 2018 y en 2022; en ambas la mayor de ellas dio su testimonio a la jueza y manifestó que no quiere vivir con su padre porque fue violentada.

Pero en mayo pasado la jueza al acatar un amparo, presionada por su superioridad, las mandó a un peritaje con la psicóloga Arhely Díaz Canul, quien la amenazó, narró la madre.

“Me dijo que si esas sesiones de vínculo con el papá no cambiaban, a mí me iba a afectar en mi sentencia; ella es una psicóloga, no tenía la facultad de ejercer presión, porque no es la jueza”, dijo María Elena.

Debido a su inconformidad con la psicóloga, María Elena fue a buscar a la jueza, pero la atendió su secretario José Narciso Gómez Gómez, quien le dijo que esté tranquila porque sus hijas reconocieron en la escucha de menores que quieren vivir con su mamá.

Pero el 23 de junio pasado se dictó sentencia y se otorgó la custodia definitiva a Esquivel Maldonado a partir del 10 de agosto próximo.

“Ese día tengo que entregar a mis hijas de buena manera porque dice la sentencia que, de no hacerlo, usarán la fuerza pública para llevárselas”, lamentó.

El 11 de julio pasado la madre de familia le entregó un oficio al gobernador Mauricio Vila Dosal durante una visita que tuvo en Ticul, para pedirle ayuda. Pero hasta ahora no la han llamado.

“Es una sentencia mal redactada, con hojas huecas, carentes de fundamento, está muy sesgada en dejarme mal y en las 93 hojas no dice la razón por la que yo no soy apta para tener la custodia de mis hijas, que debería ser lo resaltante, no se me da el motivo”, afirmó la mujer.

Según la maestra, la mayor de sus hijas, quien ya tiene 14 años, promovió un amparo la semana anterior porque hay un artículo que destaca que puede ejercer soberanía.

Pero Rogelio Eduardo Leal Mota, juez segundo de Distrito en Yucatán, negó la defensa alegando que se agote el recurso de apelación.

“Yo solo espero que el gobernador tome en consideración mi caso, no es posible que pueda más él solo porque es policía de la SSP y no tomen en consideración el sentir de las menores”, lamentó la docente.— W.U.C.