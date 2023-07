Claudia Sheinbaum en Yucatán: Recorrido por San Sebastián y encuentro en Motul

MÉRIDA.- La aspirante a la candidatura de Morena, Claudia Sheinbaum, llegó a Mérida como parte de la gira de las llamadas 'corcholatas' del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual también visitó el municipio de Motul, Yucatán durante la mañana de este domingo.

En su visita a la capital yucateca, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México llegó al Aeropuerto Internacional de Mérida vistiendo una blusa con bordados típicos de la entidad y la comitiva la recibió con un collar de flores y música típica, además dio un breve paseo por el Mercado de San Sebastián.

Claudia Sheinbaum en Mérida, Yucatán

La aspirante de Morena vestía una blusa con bordados a su llegada al Aeropuerto Internacional de Mérida, en donde la recibieron una decena de simpatizantes con música de jarana de Yucatán y pancartas, además le regalaron un collar de flores.

Claudia Sheinbaum compartió el momento con un vídeo en sus redes sociales.

"Llegando a Yucatán. Tierra Maya que preserva nuestra historia prehispánica y de resistencia. Tierra de mujeres que lucharon y luchan por la igualdad. Tierra del Tren Maya, uno de los proyectos más promisorios del presidente López Obrador. Gracias Yucatán, seguimos", escribió.

Llegando a Yucatán. Tierra Maya que preserva nuestra historia prehispánica y de resistencia. Tierra de mujeres que lucharon y luchan por la igualdad. Tierra del Tren Maya, uno de los proyectos más promisorios del presidente @lopezobrador_.

Gracias Yucatán, seguimos. pic.twitter.com/rZ7XvdUSGa — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 2, 2023

Tras su arribó a la terminal aérea tomó camino a Motul, Yucatán pero hizo una escala en el Mercado de San Sebastián para probar los tacos de cochinita pibil y de lechón en "La Meridiana Yucateca", otro momento que compartió en un vídeo publicado en su cuenta oficial de Twitter.

Hicimos escala con María y Yamile en "La Meridiana Yucateca" en el Mercado de San Sebastián.



Aquí en Mérida, es domingo de deliciosa cochinita pibil y tacos de lechón. pic.twitter.com/FQBJ9vRo51 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 2, 2023

En una breve entrevista aún en el aeropuerto, la capitalina pidió a los yucatecos dejar los prejuicios y unirse a la llamada Cuarta Transformación.

“Morena está posicionado aquí, el presidente tiene una gran popularidad. Que sigan a la Cuarta Transformación, que se quiten de prejuicios y que vean lo que significa nuestro movimiento”, expresó.

En punto de las 19:00 horas de hoy asistirá Asamblea Informativa en el parque de la Paz, ubicado en el centro de Mérida.

Claudia Sheinbaum reconoce a Elvia Carrillo Puerto, en Motul

’Hoy con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y con la Cuarta Transformación también hay una transformación para las mujeres’’, señaló Claudia Sheinbaum como un eje fundamental del movimiento de la 4T durante un encuentro con mujeres esta tarde en Motul, Yucatán.

La morenista aseveró que ‘’el México con ´M´ de machismo se está quedando atrás y hoy es tiempo de las mujeres’’.

Durante su mensaje Sheinbaum Pardo destacó que en tierras yucatecas la lucha por los derechos de las mujeres es algo que vive en su historia, pues es la tierra de Elvia Carrillo Puerto, una incansable defensora de la igualdad sustantiva.

La exjefa de gobierno describió a la yucateca como ‘’una mujer de principios, revolucionaria, feminista, que luchó por la justicia social y por los derechos de todas las mujeres mexicanas’’.

“A veces en la historia de México se les deja a un lado, pocas veces se habla de las heroínas y Elvia Carrillo Puerto es una mujer que se adelantó a su época y que pidió lo mínimo que se puede pedir a las mujeres, que seamos tratadas como personas, no como algo inferior”, expresó.

Elvia Carrillo Puerto fue una mujer vanguardista.



Es símbolo de la lucha feminista en México por el derecho de las mujeres a la igualdad y a la participación política, pero también fue una mujer símbolo de la lucha por la justicia social y la democracia.

Reivindicamos su nombre… pic.twitter.com/hwF2uO0fWi — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 3, 2023

Claudia Sheinbaum, destacó que aún hay mucho camino por recorrer, en especial porque aseveró que aunque hoy en día hay mujeres en los grandes puestos de decisiones, la lucha por la igualdad y la no discriminación son los cimientos de la gran transformación que vive el pueblo de México, por lo que hizo hincapié en la necesidad de darle continuidad al gran cambio.

’’Todavía hay violencia contra las mujeres y esa violencia no va a terminar hasta que no acabe la discriminación, en todas su formas, por el color de la piel, por la clase social, por género, por sexo y en particular la discriminación contra las mujeres’’.

Al comienzo del evento, grupos de mujeres reconocieron el trabajo de Claudia Sheinbaum al obsequiarle un busto de Elvia Carrillo Puerto, además la destacaron como uno de los grandes ejemplos de que hoy en día las mujeres rompen paradigmas en México.

‘’Estoy segura que gracias a grandes mujeres, a su resiliencia , fuerza y valentía en las batallas por nuestros derechos, podemos no solo votar, sino que también ser votadas y ver el nombre de futuras regidoras, síndicos, alcaldesas, diputados y presidentas en la boleta como estoy segura que será usted … las mujeres somos la esperanza de México", concluyeron.