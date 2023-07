Directora de la Casa de la Cultura en Valladolid deja su puesto por malos tratos y sueldo injusto

VALLADOLID.— La directora de la Casa de la Cultura, Silvia López Góngora, renunció la semana pasada a su cargo, de manera irrevocable, al parecer porque la mayor parte del trabajo recae en ella, ya que también tenía la encomienda del museo y las bibliotecas, además que otros funcionarios de menor nivel tienen el mismo salario que ella.

De acuerdo con datos obtenidos, la funcionaria quería renunciar desde hace varios meses porque recibía un trato injusto, sobre todo porque la mayor parte del trabajo de la organización de eventos culturales estaban a su cargo y ganaba un sueldo de unos $7,000, similar a lo que percibían otros funcionarios de menor rango.

No se precisó si quincenal o mensual.

La última intervención municipal de Silvia López Góngora fue parte de la organización de la segunda edición del Festival de la Chaya. Luego renunció de manera irrevocable.

Incluso, se sabe que el alcalde Alfredo Fernández Arceo le hizo otra propuesta laboral, pero la ahora exfuncionaria la rechazó.

Se acudió a la Casa de la Cultura para tratar de hablar con ella, pero en el lugar se informó que no estaba.

No se dio mayor explicación de su situación laboral, así que dicha dirección municipal estaría acéfala.

Asimismo, se le llamó por teléfono a la extitular de la casa cultural, pero no respondió, de modo que de su parte no hay explicación.

Renuncias de funcionarios en Valladolid

Funcionarios cercanos a ella confirmaron la renuncia; según expusieron, Silvia López ya estaba fastidiada porque, además de no recibir un trato justo, en el Ayuntamiento no se hace otra cosa si el alcalde no lo autoriza.

En cuanto a las renuncias en el Ayuntamiento, hay que recordar que recién iniciada la presente administración renunció el entonces director de Turismo, Ismael Arellano Ciau.

Luego la secretaria técnica de la Comuna, Rebeca Aldana Manzo, presentó su renuncia, pero no se la aceptaron y la mandaron al departamento de Atención Ciudadana.

Tiempo después retornó a su primer cargo, donde se encuentra actualmente.

Conflictos en Valladolid

Otros funcionarios comentaron que la semana pasada hubo diferencias entre el secretario de la Comuna, Manuel Loría Santoyo, y la directora de la Unidad de Comunicación Social, Ariadne Sánchez Chan, debido a que el primer edil le dio a ésta poder para dar órdenes tanto a regidores como otros empleados de menor nivel, según se informó.

El gobierno del estado había programado una entrega de reconocimientos a deportistas locales.

Pero Fernández Arceo no se encontraba y el secretario autorizó el evento.

Esto habría enojado a la titular de Comunicación Social, quien canceló la entrega con el argumento de que el único que puede autorizarlo es el alcalde.

La actitud de Ariadne Sánchez molestó al secretario, quien se presume se lo dijo al alcalde, pero éste solo respondió que hablaría con ella.