La lluvia afecta las actividades de Claudia Sheinbaum en Motul

MOTUL.— Ante un cielo nublado y como primer acto en esta ciudad, la morenista Claudia Sheinbaum Pardo se encerró en la excasa de Felipe Carrillo Puerto usando a hombres y mujeres con traje típico como vallas humanas para poder entrar: su estadía fue de una hora pero solo dio 8 minutos de discurso sobre la vida e historia de lucha de la “monja roja”, Elvia Carrillo Puerto.

Tras veinte minutos encerrada Sheinbaum Pardo salió por una segunda puerta respaldada por vallas humanas de mujeres con trajes de mestizas las cuales terminaron aplastadas ante líderes locales así como estatales quienes sí lograron tomarse selfies mientras se dirigían a la Plaza Cívica ubicado a unos metros aprovechando que las seguidoras eran usadas de escudo humano.

Actividades de Claudia Sheinbaum Pardo en Yucatán: su mensaje en Motul, limitado por dificultades con el equipo de sonido (Foto de AIM)

En breve entrevista con el reportero colaborador del Diario sobre la inclusión laboral a personas con discapacidad respondió “Tiene que ser, tiene que ser, es justo, justicia, porque las personas con discapacidad son personas y tienen derecho a trabajar, además se está creando un sistema de salud pública para todos y para todas independiente de si son trabajadores o no”.

En la Plaza Cívica colocó una orden floral a los pies del monumento de Elvia Carrillo Puerto luego de un discurso de 8 minutos diciendo que normalmente viene a Mérida pero que en esta ocasión quiso venir a Motul porque “es tierra de gigantes, porque es la tierra de los Carrillo Puerto”.

En la mayoría de su discurso habló sobre la historia de Elvia Carrillo Puerto y sobre las mujeres que han luchado por los derechos del pueblo de México.

“Hoy estamos en un momento distinto de la historia de México, pero no por ello no debemos de reconocer que todavía hay violencia contra la mujer y que esa violencia no va a terminar hasta que no acabe la discriminación en todas sus formas”.

Su llegada a las 4:30 pm culminó a las 5:25 pm ante un fuerte dispositivo de seguridad y mala organización que se dedicó a discriminar a medios de comunicaciones locales, así como mujeres que pretendieron tomarse las selfies.

El diputado federal motuleño Mario Pereza Ramírez (PVEM) llegó 40 minutos antes y saludó a muy pocas personas, también llegaron personas de varios medios de comunicación sin identificar quienes se dedicaron a perjudicar el trabajo periodístico de medios locales.

Obstáculos a su mensaje

Cuando en junio de 2014 Andrés Manuel López Obrador visitó Motul por segunda ocasión, la administración de José Julián Pech Aguilar decomisó las bocinas y el equipo de sonido a los organizadores del mitin. Su mensaje fue limitado; y algo así le pasó este domingo a Claudia Sheinbaum, pues la lluvia estuvo presente y el audio no permitió que se escuchara su discurso.

Seguidores del diputado federal Mario Peraza sacaron banderas verdes pero tuvieron roces con el equipo del ex candidato perdedor por Morena en Motul, Mario Aguilar Campos: se hicieron de palabras en medio del enojo de muchas personas a las cuales no les permitieron acercarse a la aspirante a encabezar el proceso de sucesión presidencial por Morena.— AGENCIA INFORMATIVA MEGAMEDIA