Firme el bloqueo por el Tren Maya en Valladolid

VALLADOLID.— Ayer representantes de Fonatur se reunieron con unos 30 ejidatarios de Chan Yokdzonot II para que dejen de bloquear el camino de acceso al ejido, que usa personal de la empresa Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) para llegar a un tramo donde se construye el Tren Maya.

Sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo.

Como publicamos, molestos porque ni Fonatur ni ICA les cumplieron con la construcción de dos kilómetros del camino al ejido y por no pagarles una indemnización por la afectación a sus tierras, ejidatarios decidieron bloquear el camino y no permitir el paso de nadie.

Ayer cerca del mediodía se presentaron representantes de Fonatur.Dijeron que llegaron a escuchar sus demandas debido a que hay una nueva administración en la dependencia federal. Los ejidatarios les expusieron que, además de la construcción del camino y la indemnización —nunca les dijeron cuánto les pagarán—, hace más de ocho meses les ofrecieron un domo para el parque de la comunidad y un jardín botánico, pero nada les cumplieron.

Camino del Tren Maya continuará bloqueado

El personal de Fonatur les pidió desbloquear el camino en tanto se llevan al cabo las gestiones en Ciudad de México para luego cumplir con todos los compromisos ofrecidos. Los ejidatarios no aceptaron.

En la reunión no se acordó nada y el camino seguirá bloqueado. Los ejidatarios le recomendaron a los emisarios de Fonatur que cuando regresen sea para que se solucione el problema. De lo contrario, les pidieron que no vuelvan si no tienen capacidad de resolver las cosas.

Los ejidatarios exigieron un pago de $2 millones como indemnización.

En el ejido de Chan Yokdzonot ICA instaló un taller donde hace reparaciones y elabora algunas piezas del Tren Maya, por lo que es de suma importancia para ellos abrir de nuevo el camino para que no se atrase la obra.