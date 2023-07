Enorme árbol cae sobre parque infantil en Umán

UMÁN.- La caída de un viejop árbol sobre los juegos infantiles del parque principal, causó tremendo susto entre quienes presenciaron el hecho y gradecieron que en ese momento no hubieran niños jugando en la zona.

El enorme árbol cayó sobre los juegos infantiles, de manera sorpresiva

De acuerdo con el reporte, el enorme árbol cayó sobre los juegos infantiles, debido a que estaba hueco desde la raíz.

Testigos del hecho de inmediato se apresuraron a la zona, pues dijeron que no estaban seguros de que no hubiera niños en ese momento, pues como se sabe en Yucatán la mayoría de los niños ya se encuentran de vacaciones; por fortuna no había ningún infante en ese momento.

Aspectos de las labores de Protección Civil para despejar la zona de juegos infantiles en el parque de Umán

Tras dar parte del hecho al Ayuntamiento, se pudo ver a elementos de Protección Civil cortando las ramas y el tronco para liberar el área de juegos infantiles.