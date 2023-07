Escasez de maíz y frijol en Diconsa

IZAMAL.— En las tiendas Diconsa, que próximamente cambiarán de nombre a tiendas Bienestar, hay escasez de maíz y frijol, que son parte de la alimentación básica de las familias mexicanas.

En un recorrido se averiguó que en las tiendas Diconsa hay alta demanda de maíz y frijol.

Sin embargo, las bodegas de Diconsa limitan el surtido de ambos productos porque tienen poca existencia de ambos productos.

Asimismo, se averiguó que al ser organismo federal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) el único que puede realizar compras y contratos de maíz y frijol, y no Diconsa, el desabasto es aún mayor.

Durante cinco años

“Desde que entró este gobierno (federal 2018-2024), las cosas han empeorado, no hay año que no se limite el abasto de frijol, azúcar, arroz, maíz, cuatro productos claves en el hogar”, dijo un trabajador de una tienda Diconsa local.

“En tiempos cuando gobernaba el PRI y PAN tal vez se robaba, no me consta, pero no faltaba los productos.

“Pues, mira, es sencillo, se ha detectado un millonario desfalco en Segalmex, el Diario lo publicó, y en las mismas noticias dicen que hay problemas con productores del maíz en el norte de la República (Mexicana).

“Hace poco vinieron a entregar insumos para los productores del campo, esos que les dicen Procampo (ahora llamado Producción para el Bienestar) aquí en Izamal y se sigue repartiendo.

“Pero, en realidad, los que supervisan el programa son más corruptos, porque no se trabaja la milpa con el sembrado del maíz, entonces igual es otro problema.

“Igual es el problema de este programa que los mismos supervisores pasan a los beneficiarios a cambio de una ‘lanita’.

“Creo ya fuiste a varios lugares, ese es el problema: la falta de maíz y frijol. Si te va bien, se baja (a la tienda) cuando alcanzamos y si no, solo dejan hasta 15 kilos de frijol para vender; de maíz a veces (dejan) de 15 a 20 sacos, cuando mucho”, precisó.

En algunas tiendas, los despachadores se limitaron a decir: “No podemos hacer nada nosotros; hay un representante de las tiendas Diconsa en el estado y no se preocupa por preguntar qué está pasando con el desabasto de frijol y maíz”.

En las tiendas Diconsa no se pudo tomar fotografías en el interior ante el temor de los encargados de ser objeto de represalias por dar a conocer el desabasto de frijol y maíz.— Megamedia