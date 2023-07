Celebra 26 años de sacerdocio en Hunucmá

HUNUCMÁ.— Familias, amigos y grupos apostólicos así como también fieles de diferentes comunidades como Tetiz, Sisal, San Antonio Chel, Texán, entre otros, se sumaron anteayer a la celebración del 26 aniversario de Ordenación Sacerdotal del párroco Cristian Francisco Uicab Tzab.

El festejado contó también con el acompañamiento de la imagen de la Inmaculada Concepción de María, la virgen de San Antonio y en el altar mayor el cristo de San Damián, crucifijo que expresa toda la fe de la Iglesia.

El sacerdote celebró la misa junto con un grupo de seminaristas así como también estuvo acompañado del padre Miguel Ángel Novelo Pardenilla, oriundo también de esta ciudad, así como también el vicario, Juan Carlos San Agustín.

El padre Cristian dijo que son 26 años los cuales han sido de un gran aprendizaje. Durante la homilía habló sobre la parábola del sembrador y como fue pronunciada por Jesús está condensado en tres verbos explícitos y uno que es necesario descubrirlo:

Salir: el sembrador ¡salió! no se quedó en casa guardando la semilla en el granero, conservandola. Salió a pesar del riesgo. Salió convencido de que no podía quedarse con la semilla sin sembrarla. Y salió con gozo, con ilusión, con esperanza. Saliendo puede ocurrir que haya o no haya cosecha. Pero sin salir, es seguro que nunca habrá cosecha. El fracaso no consiste en no obtener cosecha; el fracaso está en no haber sembrado.

Sembrar. Sembró la semilla en todo tipo de tierra. No sólo en la buena tierra, sino los caminos, en las piedras, en los espinos. Derrochó la semilla. No se cansó de sembrar. Para indicarnos que lo nuestro es “sembrar”, gastar la vida sembrando. Nunca hay que cansarse de sembrar el bien. Lo nuestro es sembrar. La cosecha es cosa de Dios.

Cosechar: en Israel una cosecha se consideraba normal si daba el siete por uno. Nunca se pensaba en un 30, 60, o 100.

“Lo que vamos a cosechar es mucho más de lo que hemos sembrado. Nosotros sembramos en mezquindad. Dios fructifica en generosidad.

“Hasta aquí los tres verbos explícitos, pero hay uno que hay que descubrir... es el verbo limpiar, es el trabajo y la actitud siempre vigilante para limpiar nuestro corazón las piedras, los espinos y la cizaña, que puede obstaculizar y ahogar las plantitas.

“En toda vocación y en la vida cristiana está este dinamismo.

Dijo que la vida sacerdotal no es la excepción: “He aprendido en este caminar, que siempre hay que estar vigilantes, para quitar esas piedras y esos espinos.

“Primero, uno debe salir - sembrar-limpiar, para poder apoyar y ayudar a los demás hacer ese mismo proceso.

“La cantidad de la cosecha será el porcentaje que la gracia de Dios quiera regalarnos.

“Estos 26 años podría resumirlos en esta frase: ‘Vivir como sacerdote es lo más importante, y no lo que hago como sacerdote.

“Es decir, que el ‘ser’ da sentido a todo, y el ‘quehacer’, que muchas veces es exacerbado, nos genera un activismo que nos puede desgastar, angustiar y estresar.

“Hay otra imagen que me fascina —dijo—. Es el ‘ser puente’”.

Compartió algunos fragmentos de un artículo del padre José Luis Descalzo, que influyó mucho en su discernimiento vocacional.

“Pontífice, constructor de puentes. Es un título que me entusiasma porque no hay tarea más hermosa que dedicarse a tender puentes hacia los hombres y hacia las cosas. Sobre todo en un tiempo en el que tanto abundan los constructores de barreras. En un mundo de zanjas, ¿qué mejor que entregarse a la tarea de superarlas?

Pero hacer puentes, y, sobre todo, hacer de puente, es tarea muy dura. Y que no se hace sin mucho sacrificio. Un puente, por de pronto, es alguien que es fiel a dos orillas, pero que no pertenece a ninguna de ellas.

“Mas si el puente no pertenece por entero a ninguna de las dos orillas, sí tiene que estar firmemente asentado en las dos. No es orilla, pero sí se apoya en ella, es súbdito de ambas, de ambas depende.

“A pesar de ello, amigos míos, qué gran oficio el de ser puentes, entre las gentes, entre las cosas, entre las ideas, entre las generaciones. El mundo dejaría de ser habitable el día en que hubiera en él más constructores de zanjas que de puentes.

“Me parece que el ser puentes y constructor de puentes es una misión y tarea de todo cristiano.

“Ser ese puente donde los demás puedan transitar, y comunicarse con Dios, un puente que facilite también una mejor comunicación y relación con los demás.

Finalizó dando gracias “por ser parte de este camino... que a veces es claro otras veces oscuro, en ocasiones es llano, y otras veces sinuoso y rudo. Pero se camina con la certeza que no vamos solos”.

Posteriormente se realizó un convivio en la terraza parroquial donde grupos apostólicos, centros pastorales, así como servidores de la parroquia, entre otros, se organizaron para preparar 600 platillos aproximadamente para los asistentes.

También participó el grupo jaranero Santa Clara de Asís.

La imagen de la Virgen de Chel tenía un vestido en color blanco con aplicaciones doradas, una capa en color rojo guinda, mantilla blanca, corona y rosarios de filigrana.— María Inés Castilla Quintal