Alertan que puede estallar un transformador en Progreso

PROGRESO.— En la calle 52 entre 21 y 25 de la colonia Ismael García en este puerto, existe el peligro de que un transformador y los cables de electricidad colapsen debido a que encima de ellos hay ramas de un enorme árbol de flamboyán, alerta el licenciado Arturo Menéndez Paz, cuyo predio se ubica enfrente de esa mata.

Menéndez Paz opina que las ramas del árbol, por su peso, pueden dañar los cables, causar un cortocircuito y hacer explotar el transformador, lo que dejará sin luz a las casas de la zona.

El caso ya se reportó desde hace varios días en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero aún no hay respuesta de la paraestatal y el peligro aumenta en esta temporada de ciclones y lluvias, destaca.

Precisa que el árbol está en el predio 526 de la 52 entre 21 y 25 de la Ismael García, oriente de la ciudad.

Es de Gilda Medina Pacheco, pero lo habitan unos extranjeros, quienes son muy educados, no hablan español, barren el frente de la casa y no saben a quién recurrir para que poden el árbol; algunos vecinos reportaron el caso a la CFE, pero no hay respuesta.— G.T.V.