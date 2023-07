Critican que “Progreso sí es patio de Mérida” por apatía

PROGRESO.— Tras participar en la protesta que los vecinos de las calles 82, 84 y 86 realizaron contra el viaducto elevado ante el Palacio Municipal el sábado 1, cuando este puerto cumplió 152 años de fundado, el exalcalde Alfredo Enríquez Ordóñez critica a los aspirantes a cargos de elección popular porque dieron espalda a gran parte de los progreseños.

“¿Con qué cara los políticos van a pedir el voto de los ciudadanos para las elecciones de 2024 si no encararon el caso del viaducto elevado?”, pregunta Enríquez Ordóñez, cuya familia vive en casas de la calle 82 entre 31 y 33, vía donde se hace el viaducto.

También critica que la voz enérgica que dijo que Progreso no es patio de Mérida en el caso del alcoholímetro (el alcalde Julián Zacarías Curi lo dijo el 14 de junio) no se escuchó con energía para decir no al viaducto y todo eso tendrá el respectivo costo electoral para los políticos.

El exedil, quien participa en las manifestaciones de los vecinos contra el viaducto de la calle 82, opina que el civismo ciudadano estuvo de luto en el aniversario 152 de la ciudad por la indiferencia, apatía y darle la espalda a un grupo de vecinos que defiende una causa de todo Progreso, y no particular.

“Recientemente se dijo ‘que no se equivoquen, Progreso no es patio de Mérida, el alcoholímetro se queda’ (declaraciones del alcalde), pero esa voz enérgica no resonó cuando se trato del inicio de la obra del viaducto elevado; con la misma energía pudo haber dicho que no se equivoquen, entonces resulta que Progreso sí es patio de Mérida y lo es gracias a esa falta de energía oficial y a la no participación ciudadana”, expres el exalcalde.

“¿Dónde están los colegios de profesionistas de Progreso? ¿los abogados, ingenieros, arquitectos, los transportistas de carga y pasajeros que arriesgan su vida y sus vehículos y afecta su economía (la construcción del viaducto)?, cuestiona.

“¿Dónde están los exalcaldes de Progreso que en su momento se declararon paladines de la causa ciudadana? ¿dónde está la fila de aspirantes a alcaldes y diputados que hoy están promoviendo el voto para repetir o acceder a un cargo de elección popular?

“¿Con que cara les van a pedir el voto a los ciudadanos si no tuvieron cara para encarar este problema ciudadano que afecta a los ciudadanos, y de todo esto habrá costo político.

“Progreso tiene memoria para reconocer a quienes dieron la espalda a sus derechos. Desde Palacio Nacional hasta Progreso las autoridades no están trabajando en su tarea, están en acciones de proselitismo para continuar en la carrera política y no al servicio público, así que a todo eso habrá un costo para todos los políticos”, dice.

Las perforaciones para el viaducto se iniciaron el 13 de junio en la calle 82 entre 31 y 33 y ya llegaron al tramo de la 33 y 35.— Gabino Tzec Valle