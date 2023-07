Funcionaria de Cultura en Valladolid aclara los motivos de su renuncia

La maestra Silvia López Góngora envió el siguiente comunicado en el que aclara los motivos de su renuncia al departamento de Arte y Cultura del ayuntamiento de Valladolid:

“Quiero agradecerle la oportunidad que siempre me ha brindado en los medios de información para dar a conocer las actividades y eventos culturales relacionados a mi persona, los cuales siempre han sido con claridad y objetividad.

“Es por ello que me dirijo a ustedes para dar a conocer que por motivos personales y de salud, he presentado hace unos días mi renuncia definitiva al cargo de jefa del departamento de Arte y Cultura del ayuntamiento de Valladolid 2021-2024, encomienda que el alcalde Alfredo Fernández Arceo me otorgara al inicio de su administración, por lo que aprovecho para agradecerle su confianza y apoyo otorgado en estos meses al frente del departamento.

“A los ciudadanos e instituciones que acudieron a mi personal para una actividad o gestión, les doy las gracias por su confianza y su respaldo en mi paso durante esta administración, la cual estoy segura seguirá con las actividades y apoyos para seguir refrendando el compromiso con la cultura y el arte en Valladolid y sus comisarías”.