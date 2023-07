''Vínculos criminales'': en Valladolid vive gente que huye de la delincuencia

VALLADOLID.— El asesinato de una persona de esta comunidad, pero que se desempeñaba como policía en Tulum, Quintana Roo, puso en evidencia la presencia de gente que reside en esta ciudad que estaría vinculada con el crimen organizado, incluso se sabe de la presencia de gente que se esconde en algún sitio huyendo precisamente de los malandros.

Ayer publicamos que se implementó un fuerte dispositivo de seguridad en las puertas de la funeraria “Villafaña”, en donde se velaba el cuerpo de Geovanni Consuegra Vázquez, quien fue asesinado en una balacera en la carretera estatal, Tulum-Cobá cerca de la población de “Manuel Antonio Ay”, en la que otros tres policías resultaron heridos.

De acuerdo con información obtenida se sabe que el consumo de drogas en esta ciudad, cada vez va en aumento, sobre todo de mariguana, pero también se sabe que algunos uniformados locales y estatales tendrían hecho un pacto con los distribuidores, por un lado las autoridades no los molestan, pero los delincuentes no harían escándalos que pongan en evidencia su actividad, a fin de mantener la paz, no solo en esta ciudad sino en toda la entidad.

Desde hace varios meses que es un secreto a voces en la ciudad del aumento el consumo de drogas, sobre todo de mariguana, incluso hace unos días dimos a conocer que de acuerdo a una investigación sobre el consumo de cristal, esta ciudad sería uno de los municipios donde se consume esa droga, pero lo que más se usa es la mariguana.

Fugaz información de criminales en Valladolid

Las detenciones que han hecho las autoridades, que no dan a conocer, han sido fortuitos, pues hasta ahora no se sabe de operaciones que realicen los que deben combatir este problema. Solo se recuerda un operativo en Uayma en donde se detuvo a un sujeto, y luego se hizo otro en la zona arqueológica de Chichén Itzá en donde también se detuvo a otro presunto distribuidor.

Sin embargo se sabe que en el caso de Chichén Itzá se siguen vendiendo drogas en el interior de la zona arqueológica y de eso están enteradas las autoridades correspondientes, sin embargo se hacen de la vista gorda.

En cuanto a la presencia de personas vinculadas con la delincuencia organizada se ha puesto en evidencia que existe ese problema, aunque sus malas acciones lo lleven al cabo fuera de esta ciudad es evidente que de alguna manera ponen en peligro a sus propias familias,

Por cierto se tiene conocimiento que esta ciudad es escondite de otras personas que vienen huyendo de algún municipio de Quintana Roo, en donde tienen cuentas pendientes con los malandros.

En este contexto solo es cuestión de recordar el asesinato de un vecino del fraccionamiento San Isidro, quien fue ultimado en el interior de su casa, justamente porque según se presume tenía deudas con el crimen organizado en Quintana Roo, días después otro sujeto fue asesinado en el interior de una camioneta que se encontró volcada en la carretera federal libre en el tramo Kaua-Xcalacoop.