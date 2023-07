La ganadería, aún en apuros en Yucatán

TIZIMÍN.— Aunque no en toda la región, las lluvias han dado un respiro al sector ganadero, sin embargo los productores advierten que la recuperación no será inmediata.

Los ganaderos del oriente aún resienten los efectos de la sequía que comenzó en marzo: aún se ven en los potreros animales flacos, y hay ranchos donde apenas una lluvia les ha caído.

Los ranchos que están pegados a la costa no ven el pasto reverdecer como ocurre en Tizimín y atrás de Dzonot Carretero donde las lluvias sí han sido frecuentes.

Aunque el panorama pinta ser alentador para las próximas semanas, los ganaderos señalan que será una recuperación lenta, y, por lo que perciben, este año no terminará bien sobre todo en la producción por los remanentes que está dejando la sequía

Mario Mena Narváez, ganadero de Panabá, señala que las lluvias no han sido parejas, pues, si acaso solo un aguacero de más de una hora les ha tocado y del resto han sido nublados y lloviznas.

“Estamos atravesando una crisis porque hay ranchos que siguen sin comida, los animales no han recuperado su peso y los ahorros ya se agotaron con la compra de alimentos”.

“Esto va a ir lento, no vemos cercano el día que la ganadería se recupere, en mi caso se me cayeron seis animales no aguantaron la seca y el animal sigue flaco”, expresa.

Recuerda que en una ocasión la Ugroy solicitó a la confederación ganadera un apoyo emergente por catástrofe que bien podría hacer hoy la unión para apoyar a los productores donde no han llegado las lluvias.

Reconoce que hubo apoyos del gobierno estatal, sin embargo hay pequeños productos que no les alcanza para poder sostener a sus animales toda esta temporada de seca.

Por su parte, el productor Luis Rodríguez Canto dice que están apenas en un 60% de que la ganadería en el oriente se recupere pues hay compañeros del gremio que están en San Felipe, Río Lagartos y Panabá donde todavía no les llueve como a los que tienen ranchos cerca de Colonia Yucatán.

“Afortunadamente los que estamos pegados a Tizimín ya tuvimos buenas lluvias y viene lenta la recuperación pero no la hemos brincado” dice.

“El sol estuvo criminal, yo perdí semillas de zacate, apenas había crecido 2 pulgadas en las primeras 4 semanas y luego se me murió por la seca. Fue una pérdida y hoy estamos resembrando”.

El ganadero dijo que confían es que las lluvias se regularizarán en las próximas semanas y ver ese alivio en los potreros.— WENDY UCÁN CHAN