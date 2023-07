Piden agilizar una reparación en Valladolid

VALLADOLID.— A casi dos meses que fueron retirados algunos equipos de los proyectores del videomapping del ex convento de San Bernardino de Siena para ser reparados, hasta el momento no han sido instalados de nuevo, lo que preocupa a los prestadores de servicios turísticos, debido a que los visitantes que llegarán en las próximas vacaciones no tendrán oportunidad de disfrutar del espectáculo.

En su momento publicamos que hace ya varios meses que los proyectores del videomapping del ex convento de San Bernardino de Siena están en mal estado, motivo por el cual las proyecciones se hacían pero de manera parcial, lo cual generó quejas de los prestadores de servicios turísticos que pedían su pronta reparación.

Hace poco menos de dos meses Cultur envió a unos técnicos que se encargaron de desmantelar los equipos en mal estado y se los llevaron supuestamente para hacer las reparaciones correspondientes, pero ellos mismos en su momento dijeron no tener fecha ni mes para instalarlos de nuevo.

Sin embargo ya casi son dos meses que se llevaron los equipos y no se ven indicios que los vayan a reinstalar, por lo que de nuevo los empresarios del ramo turístico manifestaron su preocupación por que ya casi inician las vacaciones de verano y los turistas no tendrán oportunidad de disfrutar de la proyección.

En el mismo sentido se manifestaron algunos vecinos del barrio de Sisal, en cuyo entorno de San Bernardino de Siena funcionan varios negocios que aprovechan el flujo de visitantes que acuden justamente para disfrutar del evento y de paso se meten en algunos de los restaurantes para consumir, lo que ahora seguramente no lo harán.

Hoteleros de la ciudad comentaron que ellos mismos les indican a sus clientes que no está en funcionamiento el videomapping, lo que los puede afectar, ya que muchos turistas, cuando hacen su reservación preguntan por el evento, de modo que al decirle que no funciona, con mucha seguridad decidan no llegar, o en su caso lo hagan de paso, pero los que serán más afectados son los hoteleros que no tendrán la pernocta que esperan.

Los empresarios solicitaron al gobierno del Estado que agilice la reparación de los equipos y se instale en los próximos días para aprovechar el flujo turístico durante las vacaciones de verano, el cual es una esperanza para que les vaya bien en esta temporada que han esperado durante los últimos dos meses.— Juan Antonio Osorio Osorno

