Se desploma el precio de la langosta en Yucatán: esto cuesta en la primera semana de julio

PROGRESO.— El precio del kilo de langosta en la temporada julio 2022-febrero 2023 fue de $800 en promedio y ahora es de $400, lo que no es redituable, afirmó ayer José Luis Carrillo Galaz, presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas.

El precio cayó porque el consumo nacional y extranjero está contraído, no hay mucho dinero debido a la pandemia del Covid-19 y la guerra de Rusia y Ucrania, que afecta a Europa, dijo.

Los consumidores optan por productos menos caros; la langosta no tiene mucha demanda en la Riviera Maya, el principal cliente, ni en el extranjero; ante este panorama no es rentable salir a pescar el crustáceo por los costos de avituallamiento y combustible, y no queda más que esperar a que la situación mejore, expresó.

En la misma situación está la pesca de escama, afirmó, el precio del mero rojo y negrillo se desplomó, no hay buenas ventas en México y el extranjero, además hay bajos volúmenes de captura, lo que obliga a los armadores a amarrar los barcos en los muelles al ser incosteable la pesca; van a esperar el inicio de la pulpeada (el 1 de agosto).

En ese contexto, el titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Octavio Alberto Almada Palafox, se reunirá con directivos pesqueros empresariales, armadores y de cooperativas mañana domingo al mediodía en un local de la calle 40 entre 29 y 31 del oriente de este puerto.