Nuevo blindaje por el viaducto en Progreso

PROGRESO.— Igual que como ocurrió el martes 13 de junio pasado cuando comenzaron los trabajos de construcción del viaducto elevado sobre la calle 82, cuando para evitar protestas llegaron más de 100 policías estatales que tomaron el control del área de la obra, ayer lunes al reanudarse las perforaciones en el tramo de la 82 entre 35 y 37, unos 200 uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se apostaron en esa arteria y sus alrededores.

El convoy policiaco tendió un cerco en las esquinas de la 35 y 37 de la calle 82, no permitieron el acceso a nadie, unas cinco patrullas de la SSP con agentes estacionaron en el lado sur del parque principal, otras tres lo hicieron en la calle 37 entre 78 y 80 cerca de las instalaciones del agua potable, a una esquina de la 82 y otras unidades policiacas estacionaron cerca del Palacio Municipal.

La ciudad amaneció ayer sitiada por unos 200 agentes de la SSP destacados en la zona de la obra, calles aledañas a la 82, en tanto que otras unidades realizaron patrullajes con uniformados armados, lo que llamó la atención de habitantes y de los pocos visitantes que llegaban al puerto.

La presencia policíaca causó el malestar de los vecinos de la calle 82, porque los trabajos en ese tramo de la 82 se reanudaron sin que se hayan cumplido los acuerdos que se tomaron con un representante del gobierno estatal y el mediador de la obra, Hugo Sánchez Camargo, de rentar una casa para la mamá de Pablo Esquivel, quien está enferma, a quien llevaron a un hotel, pues la casa que le ofrecen está por la zona del exClub Cocoteros, carretera a Chicxulub Puerto.

Corrió la versión entre los vecinos que Hugo Sánchez habría renunciado al cargo de mediador, pues no se estaban cumpliendo con los acuerdos de apoyo a los vecinos de las calles 82, 84 y 86. Sánchez Camargo no respondió a las llamadas y mensajes que los representantes vecinales le hicieron con lo que se reforzó la versión de su renuncia “porque la vida de los habitantes está en riesgo y no se están atendiendo sus peticiones”, habría comentado a algún vecino.

De acuerdo con los vecinos y Raymundo Santana Góngora, presidente de la Unión de Vecinos por la Defensa de sus Derechos, la máquina perforadora fue trasladada en la misma madrugada de ayer al tramo de la 82 entre 35 y 37 donde a principios de julio se suspendieron porque se presentaron daños en los techos de las casas de Gerardo García, de su sobrina y de Pablo Esquivel.

A Gerardo García lo reubicaron, le rentaron una casa y ya están reparando los techos, al igual que a la vivienda de su sobrina, pero a la de Pablo Esquivel todavía y la casa que le ofrecieron está lejos del centro de la ciudad y no hay vecinas que ayuden a su mamá.

“Madruguete”

Según los vecinos, el “madruguete” fue a las 4:30 a.m.; a esa hora movieron la perforadora que estaba en el tramo de la 82 entre 27 y 29 y la llevaron a la 82 entre 35 y 37. A esa misma hora llegaron los policías estatales que invadieron la ciudad, de modo que cuando los vecinos despertaron, Progreso ya estaba sitiado por los agentes de la SSP.

Se mencionó que junto con el convoy policiaco llegó Fernando Rosel, subsecretario de gobierno, quien a principios de mes también intervino cuando los vecinos bloquearon los trabajos en el tramo de la 82 entre 35 y 37, y después de un acuerdo se levantó el bloqueo. En esta ocasión, dicen los vecinos, no hubo diálogo “los trabajos se reanudan y la obra va porque va”, comentan los informantes que de esa manera se expresó el funcionario.

Las perforaciones en el tramo antes mencionado comenzaron a las 7 de la mañana de ayer; los trabajos se realizan con la custodia de los policías estatales para evitar que los vecinos ingresen en la zona y pretendan parar la obra. Raymundo Santana dijo que se van a reunir y determinar qué acciones llevarán al cabo, señaló que la situación es tensa y que cerca de su casa, en la 37 entre 82 y 84, permanece una patrulla.— GABINO TZEC VALLE DiariodeYucatan