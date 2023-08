Aparatoso choque triple en Motul; sexagenario resulta herido

Mauricio Can

MOTUL.- Dos vehículos y un triciclo se vieron implicados en un aparatoso accidente con saldo de una persona lesionada e considerables daños materiales.

Los hechos se registraron alrededor de las 20 horas de anoche de este jueves, 10 de agosto, en el antiguo libramiento a Suma de Hidalgo, frente al Tecnológico de Motul.

Reportan choque triple en Motul

La oscuridad de la carretera y no guardar su distancia ocasionó que un automóvil choque por alcance a un triciclo, pero al detenerse para auxiliar al afectado, un segundo vehículo golpeó al primero con saldo de una persona herida y cuantiosos daños materiales.

Los implicados reportaron el hecho a los servicios de emergencia, y al llegar la Policía Municipal de Motul se percatan que son tres vehículos involucrados,

El primero es un triciclo color amarillo sin placas, propiedad de Froilán X. B., de 64 años de edad, oriundo de Kancabal, Motul, que fue impactado por el automóvil HYUNDAI color gris, conducido por la doctora Larissa Maribel A. S., de 29 años de edad, oriunda de Baca.

La doctora se dirigía a su trabajo en la clínica 24/7 en Dzununcán, quien tras la colisión, se detuvo a auxiliar al lesionado,

Fue en ese momento cuando el vehículo Ford Figo Impulse, color gris, con placas del Estado de Yucatán y que era manejado por Fernando Iván C. C., también de 29 años y oriundo de Mérida, quien no se percató del accidente y chocó contra el auto estacionado en el carril.

El sexagenario explicó que venía a su derecha cuando sintió el impacto del automóvil para después salir proyectado en el acotamiento y rodar entre la maleza.

Tras el choque la doctora maniobró y detuvo el coche pero fue impactada por alcance por el Figo, que frenó poco más de 20 metros. Por suerte se activaron las bolsas de aire de dicho auto para que la esposa e hija de cinco años del conductor no se lesionaran.

Al lugar llegó la unidad 429 con paramédicos a cargo de Tomás Cohuo, que valoraron a Froilán y determinaron que sólo quedó policontundido. El adulto mayor fue trasladado a algún hospital.

A la escena arribó la unidad 24517 de la Guardia Nacional a cargo del agente Fernando Estrada Camacho para hacerse cargo del hecho de tránsito y por la municipal la unidad 427 a cargo del policía 3ero Margarita May.