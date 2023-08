Refrendan un mensaje de trabajo conjunto en Espita

Liborio Vidal Aguilar encabezó un Encuentro Entre Amigos en el pueblo mágico de Espita ante más de mil personas, reunidas en conocido local de la comunidad.

De acuerdo con un boletín, Vidal Aguilar expresó que a lo largo de su carrera, tanto en el ámbito político como empresarial, ha tratado de respetar la máxima enseñanza de su papá y cumplir su palabra.

Desde niño aprendí a ganarme la vida honradamente y no hay nada más gratificante que ir a los municipios con la frente en alto, porque he cumplido con la gente que me otorgó su confianza, dijo.

Llevo más de 30 años trabajando por Yucatán, 30 años de luchar por las causas sociales, y esos años me han permito conocer los 106 municipios y cientos de comisarías, conocer a la gente y sus necesidades, recalcó.

También dijo que para nadie es un secreto que tiene aspiraciones políticas y que se siente preparado para enfrentar ese gran reto por el gran compromiso que tiene con Yucatán, con la unidad y el trabajo en equipo.

Bajo ese marco, el diputado Estaban Abraham Macari reconoció el trabajo de Vidal Aguilar por siempre estar siempre al pendiente de la comunidad del oriente del estado, desde que inició su carrera como hasta la fecha, y lo más importante teniendo o no algún cargo público.

Puedo decir, porque me consta, que el amigo Libo es un hombre que cuando hace un compromiso lo cumple. Fui testigo que en 2021 después que el Trife le quitó la candidatura nos siguió apoyando hasta el último día a todos los municipios, destacó el legislador.

En la reunión participaron la diputada local Melba Gamboa Ávila y el diputado, Sergio Chalé Cauich; en representación de los pobladores de Espita, Esther Homá Chan y Gregorio Bacab Canche; el presidente de la sección ganadera local, Wilberth Monforte Aguilar y la presidenta de unión solidaria, Nallely Canto.

También los ex alcaldes de Espita; Javier Chimal Kuik, Jorge Sahui Triay, Renan Peniche Pérez y Enrique Acereto Sobrino.