Vinculan a ministra con un lío de tierras en Valladolid

VALLADOLID.— La posesión de un terreno con una superficie de 616 hectáreas que pelean varios supuestos propietarios contra la familia Be Herrera, lío en el que involucran a la magistrada Mirza Estela Be Herrera, llegó hace unos días a la mañanera del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, luego que una reportera de un medio de comunicación lo planteó como un “despojo” a los supuestos dueños.

De acuerdo con información proporcionada por William Alcocer Vidal, uno de los supuestos dueños, dijo que tiene documentos de una parte del terreno que abarcan varias rancherías denominadas “Noch Tunich”, “Bubal” “San Francisco”, y “Zaamal I y II, que se encuentra en una de las orillas del periférico entre la carretera federal a Mérida, y el camino de Conduce a Pixoy, desde hace años que se encuentra en litigio con la familia Be Herrera, quienes desde hace 10 años se apoderaron ilegalmente de la superficie.

Expuso que debido al poder que ejerce la magistrada, quien es hermana de uno de los que dicen ser los dueños, el terreno sigue ocupado por su propia familia, y hasta la fecha las autoridades no le han dado la razón a los legítimos dueños, que aseguran tener en su poder los documentos originales desde hace muchos años por herencia de sus padres y abuelos.

Expuso que hace unos 10 años la familia Be Herrera, incluyendo a la magistrada, se apoderaron del terreno y no se quieren salir, incluso ya lotificaron una parte, otra se lo vendieron a un militar que no identifican, pero que esa operación que se hizo no es legal porque el terreno es propiedad de otros particulares.

En la “mañanera” del pasado 7 de agosto, una reportera le expuso el caso al presidente de la República, pero éste transfirió la respuesta a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, incluso dijo que la titular “Rosa Isela se comunicaría con la reportera para ventilar el caso".

En la denuncia se expone claramente que el pre dio se ubica en el municipio de Valladolid, cuyos propietarios denuncian el despojo del terreno y mencionan como responsable a la magistrada.

Hace unos años se originó un conflicto en el terreno, donde acudieron los dueños y la familia Be Herrera y existió el peligro de crearse un enfrentamiento, pero con la intervención de la Policía estatal las cosas no pasaron a más y se les exhortó en ese entonces que el problema lo ventilen de manera legal, pero hasta la fecha los presuntos propietarios no han tenido ninguna respuesta a su denuncia.