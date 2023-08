Llegan equipados a Progreso, visitantes ya no dejan dinero al puerto: ''Todo está caro''

PROGRESO.— Regular fue la afluencia de paseantes en el segundo sábado de agosto que llegaron para pasar el día en la playa del malecón; la mayoría de los visitantes trajo sus alimentos y bebidas para gastar lo mínimo durante su estancia, como el caso de la familia de Felipe y Guadalupe Cen, vecinos de Chicxulub Pueblo.

Las vacaciones están ya próximas a su fin, comenta Alfredo Benítez, vendedor de cocos helados que hasta las dos de la tarde de este sábado solo había vendido tres frutos, tenía la esperanza de vender otros tres más para sacar el día, pero a pesar del calor y el fuerte sol, los visitantes pasaban de largo.

El vendedor Francisco Frías señaló que podría ser que hoy domingo al igual que el de la semana pasada cuando arriben numerosos paseantes, que aunque no es quincena podría ser, porque como ya está por terminar el período vacacional paseantes del interior del estado se animen a visitar el puerto.

Fue una jornada sabatina calurosa, con cielo despejado y mar medio picado, por la mañana arribaron pocos paseantes y fue a partir de las 12:30 horas que comenzaron a llegar grupos en su mayoría familias, entre ellas la Cen, vecinos de Chicxulub Pueblo, que fueron trasladados en un taxi colectivo por el cual pagaron a $25 por persona.

La familia Cen, integrada por 10 personas, entre los abuelos, hijas y nietos pagaron $500 en transporte, no les pareció caro, trajeron sus refrescos embotellados, botanas y alimentos, en total gastaron $1,000, no consumieron cervezas, ni pescado frito, “pues no hay para más y todo está caro en Progreso”, comentó Felipe Cen.

Otras familias que llegaron de poblados del interior del estado también trajeron sus alimentos, no ocuparon palapas ni sombrillas, pues la renta para pasar el día es de $300, así que colocaron telas para cubrirse del sol, otros optaron por trasladarse en la zona de los arcos del viaducto para no ocupar las palapas.