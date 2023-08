Tren Maya: Amenazan con bloquear vía ante falta de respuesta de Fonatur

VALLADOLID.— Luego que campesinos y ejidatarios de varias comunidades manifestaron su molestia porque no les cumplen con las obras que les ofrecieron por la afectación de sus tierras en el trazo del proyecto del Tren Maya, ahora los hombres del campo de la comisaría de Pixoy levantaron la voz y amenazaron con bloquear la carretera de cuota si no les construyen el paso ganadero que les prometieron.

Campesinos de Sisbicchén, Xcán, Yalcobá, entre otras poblaciones, se manifestaron porque no les cumplieron con la construcción de los caminos a sus ejidos, pero al final los convencieron y ya no continuaron con sus demandas.

El caso más reciente fue el de los ejidatarios de Chan Yokdzonot, a quienes no les cumplieron con la construcción de dos kilómetros del camino de su ejido, el pago de $2 millones de indemnización, la construcción de un domo en el parque de la comunidad y la creación de un jardín botánico.

Por eso, mantienen bloqueado el camino al ejido, donde la empresa Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) tiene un taller de mantenimiento del Tren Maya.

Fonatur no les cumple lo prometido

Ahora los ejidatarios de Pixoy recordaron que desde hace poco más de un año les ofrecieron la construcción de un paso ganadero, que iría desde su comunidad y pasaría por debajo de las vías del ferrocarril.

Los inconformes advirtieron que si no les cumplen con la obra bloquearán la carretera de cuota, a un lado por donde pasan las vías del Tren Maya, pues no seguirán tolerando tantas mentiras del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) que les ofreció la obra y hasta ahora no les cumplen.

El comisario ejidal Edilberto Dzib Balam solicitó a ICA y al Fonatur atención y cartas en el asunto para el acceso del túnel del paso ganadero que sirve de mucho a los ejidatarios y campesinos de esta localidad.

Tiene más de un año la espera de este trato que se realizó para la obra que hasta ahora no se ha realizado nada, afectando el acceso a los campesinos y ejidatarios ir a sus milpas o al ejido para los trabajos del campo, agregó.

El comisario pidió a los ingenieros y directivos que atiendan la petición del compromiso pactado con el ejido, que hasta ahora está a la espera, porque de lo contrario cerrarán la autopista donde pasará el ferrocarril, anticipó.

Aclaró que no están contra la obra federal, sino que lo único que quieren es que atiendan sus demandas.

El comisario Dzib Balam reiteró que se cumpla el acuerdo pactado de realizar los trabajos del túnel para que los campesinos no se arriesguen al exponerse a cruzar la autopista para ir a sus milpas.

Por último, el comisario hizo un llamado al gobierno federal para que atiendan dicha demanda.